На торгах 31 января российские фондовые площадки уверенно растут. Индекс Мосбиржи к 12:27 мск растет на 1,60%, а РТС на 2,39%. Основным драйвером является продолжающееся снижение геополитической напряженности. При этом объемы операций с акциями на Московской бирже сегодня примерно на 10% ниже среднего за последний месяц. Азиатский рынок и фьючерсы на американские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику на фоне фиксации прибыли крупными участниками рынка в последний день января.

Нефтяной рынок достиг отметку в 90$, тем самым обновил исторический максимум с 2010 года. Поводом продолжают служить опасения об ограничениях поставок нефти в мире.

Новостной фон макростатистики сегодня слаб, в связи с празднованиями Нового года и Праздника Весны в Китае, Южной Корее, Гонконге, Сингапуре, Индонезии. Сегодня в 20:40 по МСК времени выступит член Федерального комитета по Открытым рынкам, Эстер Джордж. Если в ее речи будет содержаться информация об увеличении количества повышений процентных ставок в 2022 году, это негативно отразится на финансовых площадках.

На российском фондовом рынке в лидерах роста бумаги Ozon (1459.00, +4.70%), РусАгро (1113.2, +3.70%).

Акции компании Русагро растут после оглашения операционных результатов компании за четвертый квартал 2021 года. Выручка масложирового сегмента выросла на 57%. Выручка мясного сегмента выросла на 22%. Выручка сахарного сегмента выросла на 29%. Выручка сельскохозяйственного сегмента выросла на 22%. В долгосрочной перспективе мы ожидаем, что акции могут вырасти до 1372 рублей.

Ориентир для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: диапазон 3580–3600 пунктов. Прогнозы для пар USD/RUB и EUR/RUB: 77,20–77,10 и 86,20–86,10 соответственно.