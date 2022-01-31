Валюты стран G10

Большинство валют Большой десятки укреплялись относительно доллара утром в понедельник, 31 января. При этом ориентированные на динамику сырьевых активов валюты были в лидерах роста (AUD, NZD, CAD, NOK), а иена, швейцарский франк и доллар — в аутсайдерах на старте последнего торгового дня января.

Австралийский доллар был лидером роста. Накануне австралийская валюта достигала минимума с июля 2020 года, стабильно оставалась под давлением с 13 января и выглядела перепроданной по итогам минувшей недели. Уровень 0,7000 является ключевой поддержкой, которая была атакована в пятницу. Сегодня котировки поднялись выше в преддверии заседания Резервного банка Австралии. Как ожидается, 1 февраля ЦБ Австралии сохранит ставку на уровне 0,1%, но завершит реализуемую вот уже 15 месяцев программу покупки облигаций. Рынок ожидает, что регулятор обновит прогнозы по инфляции и сигнализирует повышение ставок в этом году. Денежный рынок подразумевает первое повышение ставки в Австралии примерно через 6 месяцев. Ранее рынок закладывал в котировки первое повышение только в начале 2023 года, а собственный прогноз Резервного банка Австралии подразумевает старт повышения ставок только в 2024 году. Соответственно австралийский доллар имеет потенциал роста с учетом текущей перепроданности и переоценки рынком ожиданий по ставкам.

Слабость доллара утром в понедельник обусловлена возвращением аппетита инвесторов к риску. Азиатские акции демонстрировали позитивную динамику на фоне ралли китайских технологических акций. Фьючерсы на американские фондовые индексы также смотрелись относительно стабильно, отражая ослабление беспокойств по поводу перспектив более быстрых темпов повышения ставок в США.

По итогам прошлой недели доллар укрепился против всех основных конкурентов и стал самой сильной валютой G10. Основным драйвером укрепления доллара стали итоги январского заседания ФРС, которая перенесла срок окончания программы покупки активов с середины марта на его начало и сигнализировала старт повышения ставок по итогам заседания 16 марта. Баланс ФРС в настоящий момент составляет почти $9 трлн. Комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла позволяют предположить, что регулятор начнет сокращать баланс в июне/июле. До итогов январского заседания ФРС рынок подразумевал 4 повышения ставки в 2022 году. Теперь же рынок учел 5 повышений ставок из 7 заседаний до конца декабря, не исключая возможность шести повышений за 12 месяцев (период до января 2023 включительно).

Рубль и другие валюты Emerging Markets

Только две (бразильский реал +1,3%, филиппинское песо +0,3%) из 24 валют развивающихся рынков укрепились к доллару по итогам недели и 13 валют демонстрировали попытки роста утром в понедельник.

• Лидеры роста с начала года: чилийское песо (+4,8%), перуанский соль (+3,9%), бразильский реал (+3,6%).

• Лидеры снижения с начала года: российский рубль (-3,4%), аргентинское песо (-2,0%), болгарский лев (-1,9%).

Рубль по итогам прошлой недели подешевел на 0,5% к доллару. Курс USDRUB завершил пятницу около 77,89, хотя в течение недели подскакивал до 80,40 — максимума с ноября 2020 года. Геополитика остается основным драйвером рубля. Россию не удовлетворили письменные ответы от США и НАТО на требования по гарантиям безопасности, однако она четко дала понять, что готова продолжать диалог. Целый ряд высокопоставленных чиновников, включая главу МИД РФ Сергея Лаврова заявили, что Россия не намерена воевать с Украиной, а Белоруссия сообщила, что российские войска по факту завершения в феврале совместных учений покинет территории страны.

В рубле еще много геополитической премии, при этом курс уже «с ленцой» реагирует на новости, предполагающие возможность эскалации конфликта, но живо реагирует на намеки, подразумевающие снижение напряженности. Рубль дешевеет к доллару 5 недель подряд, но теперь мы наблюдаем технические сигналы назревшей коррекции. Если курс закроется ниже 77,00, то это придаст уверенности российской валюте. Мы не можем с достаточной степенью уверенности утверждать, что геополитика не вернет в ближайшие дни курс выше 80 за доллар или выше 90 за евро. Однако при отсутствии эскалации напряженности курс будет продолжать тяготеть к тому, чтобы вернуться ниже 75,00 (USDRUB) и ниже 85,00 (EURRUB).

В целом котировки выше 80 рублей за доллар уже предполагают реализацию наиболее драматичных сценариев взаимоотношений России и Запада. Сейчас вероятность таких сценариев снизилась. Риск новых рестрикций против России, даже если она не претендует на суверенитет своих соседей, остается высоким, но это будут не те термоядерные санкции, которые подразумевались консорциумом западных стран в случае полноценного вторжения на Украину.