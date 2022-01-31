До начала основной сессии рубль укреплялся благодаря росту мировых рынков и нефти, обновив недельный максимум к доллару. Затем российская валюта стала сдавать позиции, хотя внешний фон некоторое время оставался благоприятным. Правда, нефть еще в начале дня перешла к умеренной коррекции, но не оставляет восходящих попыток.

Биржевые индексы поначалу продолжали развивать восходящее движение второй половины предыдущей сессии. Особых поводов для него не было, кроме технического отскока после сильного падения января. Напротив, пятничные данные показали ускорение инфляции в США при более слабом потребительском доверии.

Геополитическая обстановка дает противоречивые сигналы, однако участники российского рынка уже привыкли к постоянным санкционным угрозам и оценивают вероятность их реализации как небольшую. Этому способствует продолжение диалога между Россией и Западом по главным проблемам двухсторонних отношений.

Развивающиеся валюты в первой половине дня укреплялись благодаря высокому спросу на глобальные рисковые активы. Это ослабляло доллар, от которого в таких случаях избавляются, поскольку он является одним из защитных инструментов. Однако днем доллар стал быстро восстанавливаться, вызвав просадку развивающихся валют, многие вышли в минус.

Российский долговой рынок сохраняет восходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI повышается третью сессию подряд, обновив недельный максимум. Правда, после позитивного старта индикатор растерял существенную часть достижений сессии.

Рубль остается в диапазоне конца прошлой неделей, предприняв сегодня неудачную попытку выйти из него вверх. На текущих уровнях наблюдается спрос на инвалюту, иначе бы рубль был более отзывчив к позитивным сигналам с внешних рынков, особенно на фоне отсутствия покупок со стороны ЦБ.

Нефть не смогла развить восходящее движение

На старте сессии нефтяные цены совершили рывок вверх, но вскоре стали сдавать позиции. После нескольких активных восходящих попыток снижение ускорилось в середине наших торгов. Сейчас Brent прибавляет 0,7% немного выше уровня $89.

Поддержку котировкам нефти оказывает очередной виток напряженности на Ближнем Востоке, а также оптимизм мировых рынков и слабость доллара. Правда, во второй половине дня он стал быстро восстанавливаться, спровоцировав просадку нефтяных цен вместе с другими рисковыми активами.

Доллар сумел переломить негативную тенденцию

В первой половине дня американская валюта дешевела, ускорив снижение в начале основной российской сессии. Однако затем индекс доллара (DXY) стал быстро возвращать утраченные позиции. Сейчас DXY несет небольшие потери вблизи отметки 97,2 п.

Европейская валюта до середины наших торгов демонстрировала восходящую динамику, после чего резко снизилась. В данный момент пара EUR/USD торгуется в небольшом плюсе около уровня 1,115.