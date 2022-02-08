Рынок акций продолжает отступать от отметки 3500 по Индексу Мосбиржи
Торги российскими акциями вчера проходили очень вяло, обороты резко снизились. Слабая попытка Индекса Мосбиржи уйти выше 3500 пунктов опять закончилась безрезультатно, и это очередной негативный сигнал для «быков».
Вновь поразил Сбербанк. Банк отчитался о росте прибыли на 15,5% в январе и увеличении объема выданных кредитов. Но основную сессию акции банка закончили символическим снижением. Лишь вечером бумага подросла на 0,4%. Такая динамика еще раз говорит о слабости покупателей и о том, что весь фундаментальный анализ в нынешней ситуации просто не работает.
Сегодняшние утренние торги открылись снижением практически всех российских высоколиквидных акций. В качестве поводов для пока неагрессивных продаж выбрана нефть, ушедшая ниже 93 долларов за баррель. Технически нефть выглядит перекупленной после 7 недель безоткатного роста. Да и поводов для ее подъема сейчас нет. Мысли о недостаточном уровне добычи уже отыграны. Поводом же для коррекции могут стать ожидания достижения соглашения Ирана по ядерной сделке, после чего страна в течение нескольких месяцев может увеличить экспорт нефти на 1 млн баррелей в сутки.
Пока все говорит о том, что рынок в целом настроен на боковик с небольшой тенденцией к снижению.
В случае дальнейшего падения нефти можно пробовать открывать шорты по «Лукойлу» и «Роснефти».
Против рынка акций играет и продолжающееся укрепление рубля, которое хоть и снизило темпы, но негативно для бумаг экспортеров. Сегодня с утра рубль растет к доллару на 0,2%.
Рост рубля продолжается 7-ю сессию подряд. Сейчас пара доллар-рубль находится всего лишь в 20 копейках выше психологически важной отметки 75. Техническая поддержка по паре расположена в районе 74,7. С учетом перекупленности рубля, можно ожидать начала фиксации спекулятивной прибыли и стабилизации пары на какое-то время в районе 75.
Однако приток валютной выручки в страну огромный с учетом высоких цен на энергоносители. Пока Банк России не начнет покупку валюты в рамках бюджетного правила профицит предложения валюты будет сохраняться.
Но вряд ли регулятор будет долго оставаться в стороне от валютных торгов, поэтому среднесрочным инвесторам стоит искать момент для покупки доллара против рубля и приобретения валютных активов.
https://1prime.ru/experts/20220208/836015108.html