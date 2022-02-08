Торги российскими акциями вчера проходили очень вяло, обороты резко снизились. Слабая попытка Индекса Мосбиржи уйти выше 3500 пунктов опять закончилась безрезультатно, и это очередной негативный сигнал для «быков».

Вновь поразил Сбербанк. Банк отчитался о росте прибыли на 15,5% в январе и увеличении объема выданных кредитов. Но основную сессию акции банка закончили символическим снижением. Лишь вечером бумага подросла на 0,4%. Такая динамика еще раз говорит о слабости покупателей и о том, что весь фундаментальный анализ в нынешней ситуации просто не работает.

Сегодняшние утренние торги открылись снижением практически всех российских высоколиквидных акций. В качестве поводов для пока неагрессивных продаж выбрана нефть, ушедшая ниже 93 долларов за баррель. Технически нефть выглядит перекупленной после 7 недель безоткатного роста. Да и поводов для ее подъема сейчас нет. Мысли о недостаточном уровне добычи уже отыграны. Поводом же для коррекции могут стать ожидания достижения соглашения Ирана по ядерной сделке, после чего страна в течение нескольких месяцев может увеличить экспорт нефти на 1 млн баррелей в сутки.

Пока все говорит о том, что рынок в целом настроен на боковик с небольшой тенденцией к снижению.

В случае дальнейшего падения нефти можно пробовать открывать шорты по «Лукойлу» и «Роснефти».

Против рынка акций играет и продолжающееся укрепление рубля, которое хоть и снизило темпы, но негативно для бумаг экспортеров. Сегодня с утра рубль растет к доллару на 0,2%.

Рост рубля продолжается 7-ю сессию подряд. Сейчас пара доллар-рубль находится всего лишь в 20 копейках выше психологически важной отметки 75. Техническая поддержка по паре расположена в районе 74,7. С учетом перекупленности рубля, можно ожидать начала фиксации спекулятивной прибыли и стабилизации пары на какое-то время в районе 75.

Однако приток валютной выручки в страну огромный с учетом высоких цен на энергоносители. Пока Банк России не начнет покупку валюты в рамках бюджетного правила профицит предложения валюты будет сохраняться.

Но вряд ли регулятор будет долго оставаться в стороне от валютных торгов, поэтому среднесрочным инвесторам стоит искать момент для покупки доллара против рубля и приобретения валютных активов.