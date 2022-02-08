В последнее время спокойное начало торговой недели стало редким явлением. Однако вчера на российском рынке именно это и произошло. Мы видели невысокую амплитуду колебаний индекса МосБиржи, которая сопровождалась существенным снижением оборотов. Объемы торгов в акциях индекса составили всего 91,4 млрд руб. Это ровно в два раза ниже среднедневных оборотов с начала 2022 г.

Краткосрочный взгляд на перспективы индекса МосБиржи по-прежнему нейтральный. Уже более недели как котировки перешли в фазу боковой консолидации. После отскока от январских минимумов торги проходят в диапазоне 3440–3600 п. Без геополитического потепления сложно рассчитывать на уверенное преодоление верхней границы в ближайшие сессии. При стабильном внешнем фоне рынок должен показывать лишь умеренный подъем на фоне высоких цен на нефть, однако помимо фактора геополитики помешать этой тенденции может общая слабость на западных площадках

Что касается сильных технических поддержек, то они расположены лишь в широком диапазоне 3380–3415 п. Устойчивей остальных по-прежнему может быть нефтяная отрасль. При этом с повышенной бетой продолжат торговаться акции IT-сектора.

На западных площадках в понедельник наблюдалась смешанная динамика. В Европе большинство рынков выросло, но в США индексы показали умеренное снижение. Ключевым среднесрочным фактором давления остается фактор ужесточения монетарной политики ФРС из-за высокой инфляции. С другой стороны, пока еще действуют программы монетарного стимулирования, поддерживая избыточную ликвидность. Это пока не дает рисковым активам развить более глубокую и продолжительную коррекцию.

Индекс S&P 500 сейчас находится около 4500 п. Риски последующего снижения по-прежнему высокие. Для слома «медвежьей» картины необходимо закрепляться выше 4580–4590 п., однако на текущей неделе вряд ли получится это сделать. Наоборот, отмечаю существенные риски локального ускорения распродажного импульса в случае повторного спуска ниже 200-дневной скользящей средней. Сегодня она проходит около 4445 п., и за этим уровнем стоит внимательно следить.

Фактором общего давления на американский рынок акций, и в особенности переоцененные «акции роста», остается падение цены Treasuries. Доходности гособлигаций США продолжают подниматься наверх и, вероятно, эта тенденция еще не завершилась.

Курс USD/RUB по-прежнему поступательно снижается. Сохранение относительно высоких цен на нефть вместе с паузой ЦБ РФ по операциям покупки валюты толкают пару вниз. Чем дольше Банк России не возобновляет сделки в рамках бюджетного правила, тем сильнее при прочих равных опустится курс.

Скорее всего, как только будет принято решение о продолжении покупок, то это сразу же вызовет локальный импульс роста по USD/RUB. Уверенности в том, когда именно регулятор возобновит операции, сейчас нет. Наверняка в ЦБ в первую очередь оценивают не сам курс, а ту волатильность, которая складывается на валютном рынке. Необходимо ее устойчивое снижение, но пока этого не наблюдается. Возможно, не будет предприниматься каких-то действий до пятничного заседания Банка России, на котором ожидается очередное повышение ключевой ставки. В качестве ближайшего ориентира по доллару снизу выделяется диапазон 74–75.