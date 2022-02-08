Сессия понедельника завершилась разнонаправленно. В лидерах роста остались бумаги Акрона (+11,46%). В аутсайдерах оказались акции ТКС (-3,56%). Пара USD/RUB торговалась в коридоре 75,50–76,00.

Полюс (-1,23%) опубликует операционные результаты за четвертый квартал. Прогнозы в отношении выручки с учетом сезонных факторов консервативны, несмотря на рост цены на золото. Ожидаются продажи в объеме $1165 млн с рентабельностью EBITDA и прибыли на уровне 59% и 40% соответственно. Котировки Полюса идут вниз: от максимума они корректировались на 40%. Консенсус по целевой цене — 15600 руб., потенциал роста на горизонте 12 месяцев — 25%. В случае продолжения коррекции рынка бумаги Полюса, на наш взгляд, будут в числе защитных. Поддержку им окажет запущенная программа выкупа акций на сумму $200 млн.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Важных событий в фокусе участников торгов нет. Движения котировок будут зависеть от трендов на внешних площадках. Прогноз для пары USD/RUB: 75,00–76,00. Ориентир для индекса Мосбиржи: 3450–3500 пунктов.



