В понедельник цены на нефть незначительно скорректировались. Участники рынка снизили активность покупок, а ряд игроков предпочли зафиксировать прибыль, сокращая риски перед очередным раундом переговоров между США и Ираном.

Сегодня, после 10-дневной паузы, будут возобновлены непрямые переговоры по ядерной сделке. В рамках этой сделки Иран может взять на себя обязательства по ограничению разработок в ядерной сфере в обмен на снятие с него торговых санкций, главным образом ограничивающих нефтегазовый экспорт. Успех в переговорах позволит стране увеличить добычу на 1 млн б/с, которые могут прийти на рынок в течение нескольких месяцев.

В прошлом переговоры шли не слишком успешно. После смены президента Ирана летом 2021 г. страна заняла более жесткую позицию и требует от США определенных уступок. В преддверии очередного раунда переговоров США возобновили ряд исключений из санкций, связанные с ядерной отраслью. Этот шаг мог служить дипломатическим целям и помочь продвинуться в переговорах. Новости о прогрессе в этом направлении могут оказать давление на нефтяные цены, поскольку дополнительные 1 млн б/с могут ощутимо повлиять на рыночный баланс и увеличить профицит во II полугодии 2022 г.

Фьючерсы на Brent отступили от максимумов, но по-прежнему остаются на высоких уровнях. Серьезных признаков давления со стороны продавцов на младших таймфреймах нет, но накопленная ранее перекупленность вполне может спровоцировать коррекцию при появлении негативных новостей. Возможным сигналом ухудшения настроения может быть спуск котировок ниже $92 за баррель.

Сегодня вечером предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США опубликует API. Динамика запасов является косвенным индикатором спроса на нефть в стране, крупнейшем потребителе нефти мира, поэтому широко отслеживается участниками рынка. Завтра официальную статистику представит EIA. По опросам Reuters, запасы нефти могли вырасти на прошлой неделе на 0,7 млн б/с.

С утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,2% ниже уровней предыдущего дня в районе $92,5 за баррель.