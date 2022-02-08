Валюты стран G10

Доллар утром во вторник, 8 февраля, укреплялся против всех валют Большой десятки, хотя накануне сдал позиции против большинства основных конкурентов. В фокусе рынка публикуемые в четверг данные по потребительской инфляции, которые могут сыграть важную роль в динамике доходностей облигаций, поскольку заставят рынок либо поверить в повышение ставок в марте на 50 б.п., либо отказаться от таких ожиданий. Как ожидается, потребительская инфляция в США вырастет в январе до 7,3% после роста до 7% в декабре.

Евро, который в феврале устроил настоящее ралли к доллару, поднявшись от 1,1122 28 января до 1,1484 4 февраля, сдавал позиции в понедельник и утром во вторник на фоне фиксации прибыли по длинным позициям в паре EURUSD. Сейчас денежный рынок подразумевает повышение ставки ЕЦБ на 25 б.п. в сентябре.

Доллар, а также японская иена очень тесно отыгрывают динамику доходностей казначейских облигаций. Доходность 2-летних нот Казначейства США, которые наиболее чувствительны к изменениям в денежно-кредитной политике, в понедельник снизилась, поэтому доллар отреагировал снижением против большинства валют G10. Однако во вторник доходность 2-летних бумаг продолжили рост и достигла 1,337% — новый 2-летний максимум. Доходности 10-летних облигаций выросли до 1,9523% — максимум с ноября 2019 года. Наш консервативный прогноз предполагает рост показателя до 2% годовых. Поэтому курс доллара к иене может превысить максимумы января и достигнуть нового пика с января 2017 года.

Рубль и другие валюты Emerging Markets

9 из 24 валют развивающихся рынков укрепились к доллару по итогам понедельника и только 6 предпринимали попытки роста утром во вторник.

• Лидеры роста с начала года: бразильский реал (+6,1%), венгерский форинт (+5,0%), перуанский соль (+4,1%).

• Лидеры снижения с начала года: аргентинское песо (-2,8%), турецкая лира (-2,1%), российский рубль (-1,1%).

Тайский бат торгуется во вторник вблизи 2-недельного максимума на оптимизме по поводу улучшения ситуации в туристической отрасли. Правительство Таиланда намерено обсудить с министерством культуры Китая и Малайзии возможные двусторонние туристические соглашения. Группы туристов из этих стран в Таиланде самые большие. Их возвращение считается ключевым для отрасли.

Филиппинское песо демонстрирует самую длинную серию убытков с июля — 5 торговых дней подряд. В мае текущего года в стране пройдут выборы. Политическая гонка в преддверии голосования оказывает давление на песо. При этом экономика Филиппин постепенно открывается после пандемии, увеличиваются объемы импорта, которые также давят на филиппинскую валюту.

Бразильский реал резко укрепился в понедельник и выбился в лидеры роста ЕМ за период с начала года. На прошлой неделе ЦБ Бразилии повысил ставку на 150 б.п. до 10,75%, но заявил, что в будущем замедлит темпы повышения ставок. Однако котировки свопов закладываются на повышение на следующем заседании на 100 б.п. и также подразумевают повышение ставок на 50 б.п. в мае.

Российский рубль в понедельник укрепился к доллару на 0,44% до 75.41. Утром во вторник курс USDRUB продолжал снижение и пытался впервые почти за 3 месяца опуститься ниже 50-дневной МА. Курс все еще на 2,2% выше своего среднего значения за 200 дней.

Волатильность курса также стабильно снижается однако одномесячная вмененная волатильность, которая от январских пиков 23,45% упала до 17,23%, все еще выше пиков ноября 2021 года и выше текущего значения 50-дневной скользящей средней в области 16%.

Президент Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели накануне 6-часовые переговоры в Москве. Диалог РФ с США и НАТО незакончен и Москва будет добиваться ответа на ключевые вопросы, связанные с гарантиями безопасности, сказал российский президент, добавив, что Россия будет делать все для поиска компромисса. Подобного рода заявления стимулируют сокращение геополитической напряженности и подготавливают почву для возвращения курса к 75,00.

Рубль ощущает прочную поддержку со стороны позитивной динамики цен на нефть, а также извлекает выгоду на фоне паузы в покупках валюты в рамках бюджетного правила. В то же время повышение ключевой ставки по итогам заседания Банка России от 11 февраля уже заложено в цены. Мы не ожидаем, что ЦБ прервет паузу в ежедневных покупках валюты по бюджетному правилу на этой неделе. В целом возвращение к покупкам валюты по бюджетному правилу маловероятно и до конца месяца. Укрепление рубля способствует решению на данный момент ключевой задачи Банка России — борьбы с инфляцией.

С большой вероятностью геополитическая неопределенность и «качели» на рынке в ближайшее время — с перерывом на Олимпиаду — сохранятся, и заметного укрепления рубля можно ждать ближе к лету. До середины весны ожидаем сохранения курса на уровнях 75–76 рублей за доллар.