В начале торгов рубль укреплялся, в очередной раз обновив трехнедельный максимум к доллару. При этом внешний фон был неоднозначным и незадолго до старта основной российской сессии ухудшился. В результате рубль ненадолго просел в рамках коррекции.

Во второй половине дня ситуация на мировых рынках резко ухудшилась, но рубль даже ускорил рост, переписав трехнедельную вершину не только к доллару, но и к евро. Пара USD/RUB впервые с середины февраля опустилась чуть ниже психологически важного уровня 75 руб., после чего отскочила. Пара EUR/RUB установила новый трехнедельный минимум на отметке 85,68 руб.

Мировые рынки находятся под давлением роста доходностей гособлигаций США. Показатель 10-летних бумаг достиг максимального с конца 2019 г. значения, приблизившись к уровню 2%. Это отражает опасения быстрого ужесточения монетарной политики из-за сохранения высокой инфляции.

Позитивом для рублевых активов выступает улучшение геополитической обстановки, произошедшее после вчерашних переговоров президентов России и Франции. Комментарии по итогам встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона свидетельствуют о снижении риска реализации худших геополитических сценариев.

Развивающиеся валюты поначалу сдавали позиции из-за активного укрепления доллара. Однако после старта европейских торгов он просел, вызвав резкое восстановление сектора, некоторые представители вышли в плюс.

Российский долговой рынок пытается возобновить восходящую тенденцию. Индекс гособлигаций RGBI во вторник после позитивного открытия по традиции сдал позиции, растеряв почти весь плюс.

Рубль по-прежнему реагирует в основном на позитивные сигналы с внешних рынков, пользуясь улучшением геополитической обстановки. В результате сокращается существенная недооцененность российской валюты к нефти, отраженная в завышенной стоимости барреля Brent в рублях. Сейчас она составляет 6800 руб., а осенью была около уровня 6000 руб., что также выше экономически справедливых значений. Тем не менее, при цене Brent $91, даже для достижения 6000 руб. доллар должен быть не выше 66 руб. Эта разница с текущим курсом является премией за страновые риски, значительно возросшие из-за ухудшения геополитической ситуации. Теперь она улучшается, способствуя сокращению этой премии. Данная тенденция может продолжиться, если фактор геополитики и дальше будет терять свою актуальность, тем более в случае позитивного влияния с его стороны.

Техническая картина

После пробоя важной поддержки 75,6 руб. пара USD/RUB ускорила снижение, достигнув уровня 75 руб. Пока он выступил временным техническим препятствием для более глубокой просадки. Если часовая свечка будет закрыта под установленным сегодня трехнедельным минимумом 74,99 руб., скорее всего, снижение продолжится в область промежуточной поддержки 74,17–74,31 руб.