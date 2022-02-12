МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Курс рубля к основным резервным валютам в течение завершающейся рабочей недели продемонстрировал резко противоположные тренды. Так, доллар и евро сначала обновили минимумы: с 3 января — на отметке 74,26 рубля и с 12 января — 84,77 рубля, соответственно. Однако потом – вечером в пятницу — доллар и евро улетали до 77,62 рубля (максимум с 31 января) и 88,34 рубля (максимум с 27 января), соответственно. Таким образом, волатильность опять зашкаливала.

Основным курсообразующим фактором для рубля осталась геополитическая риторика, которая пока вроде бы стихла, дав рублю полностью компенсировать январский обвал, однако перед выходными опять толкнула рубль в пропасть.

Рынок нефти обновил очередной максимум с октября 2014 года – уже около 95,7 доллара за баррель сорта Brent, однако это не имело значения для рубля, как и решения ЦБ РФ по денежно-кредитной политике (ДКП). Даже продление моратория на валютные интервенции ЦБ РФ не оказало ощутимой поддержки на фоне геополитических рисков. При этом возросшие опасения по поводу решительных действий ФРС по сдерживанию рекордной за 40 лет инфляции ослабляли глобальный аппетит к риску.

В итоге, доллар за неделю подскочил на 1,4 рубля до уровня 77,2 рубля, евро — на 60 копеек до 87,5 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом обновила многолетний рекорд, взмыв до 7,35 тысячи против 7,05 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ВОССТАНАВЛИВАЛСЯ НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ НАДЕЖДАХ

В начале торговой недели рубль рос против доллара и евро, компенсируя провал января. Геополитический фон не ухудшился, напротив, появились признаки его стабилизации. Так, президент Франции Эммануэль Макрон прилетал в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. По словам французского лидера, цель его визита в РФ – не допустить эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины. Последовавшая его поездка в Киев и Берлин и активные усилия по снятию противоречий между Россией и Западом поддерживали рост рубля.

При этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США и Евросоюз нацелены продолжать диалог с Россией по вопросам безопасности, вызывающим обоюдную озабоченность. Он также допустил, что Украина будет готова продвигаться вперед в вопросе об особом статусе Донбасса, если будет найдена должная очередность имплементации минских соглашений.

Рынок нефти бил 7,5 летние рекорды выше 90 долларов за баррель, в том числе, на фоне данных о падении запасов нефти и бензина в США. Минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти за неделю по 4 февраля упали на 4,8 миллиона баррелей, в то время как эксперты ожидали рост на 0,4 миллиона баррелей.

Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций также рос несколько дней подряд, сигнализируя о спросе на рублевый долг. Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 24,8 миллиарда рублей при совокупном спросе в 84,9 миллиарда.

При этом положительное сальдо внешней торговли России в январе выросло в 2,4 раза, составив 21,4 миллиарда долларов против 9 миллиардов долларов в аналогичном периоде прошлого года. Федеральный бюджет РФ в январе, по предварительной оценке Минфина РФ, был исполнен с профицитом в 124,992 миллиарда рублей.

ГЕОПОЛИТИКА ЖЕ ТОЛКНУЛА РУБЛЬ В ПРОПАСТЬ

Завершение рабочей недели рубль провел в падении к доллару и евро, которое вечером пятницы стало обвальным. Первая ласточка от «медведей» пришла от американских данных по инфляции.

Потребительские цены в США по итогам января ускорили рост до 7,5% с 7% месяцем ранее, а только за январь они выросли на 0,6%. Годовой показатель вернулся к рекордам почти сорокалетней давности, став максимальным с февраля 1982 года. Значение декабря было рекордным с июня 1982 года. Это повышает вероятность ужесточения ДКП ФРС, что традиционно поддерживает курс доллара и ведет к оттоку из развивающихся валют.

Решения и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке и ДКП оказались близки к консенсусу, что было нейтрально для рубля. Так, ЦБ РФ в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых. В то же время ЦБ РФ сохранил сигнал в заявлении по ключевой ставке: допускает возможность дальнейшего ее повышения на ближайших заседаниях.

Определенную поддержку рублю оказали комментарии по вопросу возобновления покупок валюты по бюджетному правилу. Банк России пока не принял решение о возобновлении покупок валюты для Минфина, может сначала возобновить регулярные покупки, а затем отложенные, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Отложенные покупки валюты для Минфина будут растянуты во времени так, чтобы было минимальное влияние на рынок, возможно, до конца 2023 года, пояснила она.

Однако геополитическая волатильность опять дала о себе знать. Сначала МИД РФ заявил, что Москва не может принять коллективный ответ стран НАТО по соблюдению принципа неделимой безопасности, ждёт развернутой реакции от каждого адресата. Вечером же подарки для рублевых «медведей» посыпались, как из рога изобилия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом США и лидерами других западных стран "высокий риск агрессии против Украины". МИД нескольких западных и восточных стран стали срочно рекомендовать своим гражданам покинуть Украину.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан от имени США заявил, что РФ может напасть на Украину во время Олимпиады. В заключение Bloomberg и вовсе написало, со ссылкой на чиновников, что Россия может "напасть" на Украину 15 февраля.

Все это и толкнуло рубль на локальные минимумы, поскольку мало кто из крупных игроков готов на таком новостном фоне переносить рублевые позиции через выходные.

Впрочем, надежда на политическое решение назревших проблем еще есть: в субботу состоятся телефонные переговоры Путина и Байдена, созвонится Путин и с Макроном. Охлаждение геополитического накала способно, в свою очередь, так же быстро сдуть с доллара и евро «геополитическую пену» в 2-3 рубля.