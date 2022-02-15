На российском рынке наблюдается всплеск торговой активности. Амплитуда колебаний по индексу МосБиржи в понедельник составила 5,1%. В начале сессии по инерции наблюдалось продолжение пятничных распродаж, однако затем инициатива перешла на сторону покупателей. Несмотря на масштабную информационную кампанию вокруг ситуации на Украине, не все инвесторы верят в неизбежность дальнейшей эскалации.

Участники рынка увидели намеки на стабилизацию ситуации во вчерашних комментариях президента и министра иностранных дел РФ. Кроме того, министр обороны заявил о скором завершении учений, что, вероятно, может снизить градус напряжения в западных СМИ.

В свою очередь власти США приветствуют слова главы Сергея Лаврова, высказавшегося за продолжение переговоров по гарантиям безопасности с США и НАТО, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Объемы торгов в акциях индекса МосБиржи составили 261 млрд руб. Это максимальный уровень за три недели и шестой результат за всю историю. Сегодня торговая активность останется повышенной, однако обороты наверняка будут постепенно снижаться.

Выкуп вчерашней утренней просадки — позитивный технический сигнал. При спокойном фоне индекс может продолжить восстановление. Возможно, у участников будет какая-то неопределенность в связи с датой 16 февраля, о которой в последние дни так много говорили в качестве гипотетического начала военной операции. Но при стабильной ситуации во второй половине недели мы можем увидеть положительную динамику нашего рынка. При таком раскладе сильнее остальных могут выглядеть акции IT-сектора, банков и Газпрома.

Цены на нефть в понедельник выросли на 2%, достигнув в моменте $96 за баррель. Геополитическая премия в цене выглядит явно избыточной, учитывая низкие шансы сценария, когда могли бы произойти какие-либо перебои с поставками из России. И этот момент явно на руку акциям российских компаний.

Так, несмотря на общее снижение нашего рынка, около 1,5% прибавили акции крупнейших фишек сектора: Лукойла и Роснефти. Общий среднесрочный положительный взгляд по этим бумагам сохраняется.

Что касается перспектив фьючерсов Brent, то по прогнозам EIA, уже с марта-апреля рынок нефти начнет переходить в состояние перепроизводства. В связи с этим фактор неэластичности по цене способен привести к заметной коррекции нефтяных котировок и возврату ниже $90. При этом мы не исключаем, что фьючерсы успеют в моменте проколоть круглую отметку в $100 за баррель.

На рынке облигаций продолжается обвал. Индекс ОФЗ (RGBI) в понедельник рухнул на 2% к новым минимумам с 2016 г. Сказались как геополитика, так и фактор жесткой риторики ЦБ РФ в прошлую пятницу. Гособлигации Минфина с погашением через год сейчас торгуются с доходностью к погашению уже на уровне 10,22%. То есть это еще +72 б.п. к уровню ключевой ставки. Как мы видим, рынок весьма оперативно заложил в цены ожидания ее дальнейшего повышения.

В ближайшей перспективе ситуация на долговом рынке должна стабилизироваться. Однако предпосылок к мощному восстановлению пока по-прежнему нет. Из-за фактора высоких инфляционных ожиданий населения Центробанку приходится декларировать жесткую позицию в отношении дальнейших перспектив ДКП. Поэтому полноценный разворот по ОФЗ, вероятно, начнется чуть позже.

Бумаги в фокусе

РУСАЛ (+4,6%), En+ (+4,7%). Бумаги продолжают выглядеть лучше рынка на фоне роста цен на алюминий и сохранения относительно слабого курса рубля. Благоприятная конъюнктура на рынке цветных металлов предполагает сильные финансовые результаты за I полугодие. Продолжится дальнейшее снижение долговой нагрузки РУСАЛа, что является одним из ключевых драйверов для положительной переоценки. Инвесторов может сдерживать фактор отсутствия дивидендов, однако, на мой взгляд, в будущем высока вероятность возврата к выплатам по мере сокращения долга.

Полюс (+4,2%), Полиметалл (+4%) Петропавловск (+2,2%). Сектор золотодобытчиков вчера выглядел одним из лучших на рынке. Котировки золота на фоне все той же геополитической неопределенности, а также высокой долларовой инфляции, вновь пытаются сформировать устойчивое движение наверх. Сегодня фьючерсы на драгметалл подошли к уровню $1870-1880. В случае преодоления этой области, что весьма вероятно, далее импульс может продолжиться в сторону $1915-1925. В такой ситуации акции золотодобывающих компаний сохранят положительную динамику.

Сбербанк-ао (-1,6%). Бумаги по традиции были под наиболее сильным давлением из-за политического фактора. С утра потери превышали 5,5%, однако к концу дня удалось отыграть часть падения. На дневном графике сформировалась сильная техническая формация, располагающая к возврату выше 270 руб. Район 245-250 руб. по обыкновенным акциям теперь выступает зоной поддержки и реперной точкой, отделяющей от повторного перехода в фазу снижения к годовым минимумам.

Распадская (-1,4%). Компания вчера выделилась из состава Евраза. После выделения free-float может превысить 30%. Это значит, что ликвидность торгов заметно вырастет, и приток капитала от институциональных инвесторов позитивно скажется на капитализации. Ключевой риск в том, что не все акционеры Евраза захотят владеть акциями Распадской. Это может создать временный избыток предложения на рынке. Однако фактор избыточного предложения, на наш взгляд, достаточно быстро будет переварен рынком. Долгосрочный взгляд на перспективы бумаг положительный. Ключевым фактором привлекательности могут остаться высокие дивиденды вкупе с отсутствием долга и низкой оценкой по мультипликаторам.

Лента (-1,1%). Компания планирует провести допэмиссию на 25,6 млрд руб. Это сопоставимо с 24,1% текущей капитализации. Одна акция в рамках допэмисии оценена в 1087 руб., что предполагает премию в 25% к рыночным котировкам. Обычно на такие новости бумаги реагируют снижением, так как размывается доля действующих акционеров. Однако в данном случае это сглаживается тем, что новые бумаги будут выпущены в пользу «Севергрупп» Алексея Мордашова, а также с премией к рыночной цене.

Газпром нефть (-5%). В отличие от других бумаг сектора акции компании показали очень сильное снижение. При этом каких-то корпоративных новостей, способных спровоцировать подобный провал, не обнаружено. Среднесрочный взгляд на перспективы акций остается позитивным.

Какие компании отчитываются

Яндекс опубликует финансовые результаты за IV квартал и весь 2021 г.

В США квартальные отчеты опубликуют: Airbnb, Zoetis, Marriott International, Roblox, Devon Energy.

Другие ожидаемые события

На срочном рынке Мосбиржи стартуют торги фьючерсами на акции восьми российских компаний. К торгам будут допущены контракты на акции Газпром нефти, Самолета, Детского мира, Мечела, Русала, Россетей, СПБ Биржи и ФосАгро.