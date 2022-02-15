В понедельник нефтяное ралли продолжалось, и по итогам дня ближайшие фьючерсы Brent оказались в районе $96,5 за баррель. Сохраняющийся дефицит, а также дорогие газ и уголь являются ключевыми факторами, поддерживающими высокие нефтяные цены. Определенную психологическую поддержку оказывает также геополитическая напряженность по украинскому вопросу, провоцирующая опасения из-за перебоев с поставками российской нефти.

Инвестбанки продолжают повышать прогнозы на 2022 г. Британский банк Barclays повысил свой прогноз по среднегодовой цене на нефть в 2022 г. на $7 до $92 за баррель. JP Morgan сообщает, что во II квартале цены на Brent могут достичь $125 за баррель из-за дефицита резервных мощностей ОПЕК+.

По мнению аналитиков, страны ОПЕК+ в январе по-прежнему не укладывались в график увеличения добычи. Оценки разнятся, но МЭА предполагает, что отставание увеличилось до 900 тыс. б/с по сравнению с 790 тыс. б/с месяцем ранее. В понедельник глава МЭА Фатих Бироль призвал ОПЕК+ «сократить разрыв между словами и действиями», намекая на недостаточные усилия альянса по балансировке рынка в условиях роста цен.

Между тем, единственными членами альянса, кто располагает большим объемом гибких резервных мощностей, являются Саудовская Аравия и ОАЭ. Они могли бы задействовать эти мощности прямо сейчас, но это было бы негативно воспринято другими членами альянса и поставило под угрозу плодотворную работу ОПЕК+ в будущем. Поэтому вряд ли в политике организации в ближайшее время что-то изменится.

Фьючерсы Brent сегодня с утра торгуются в небольшом минусе и в моменте опускались ниже $96. Снижение может быть связано с частичной фиксацией прибыли по длинным позициям после ралли. В то же время ключевые драйверы остаются в силе, так что восходящий тренд по-прежнему актуален. Цены могут приблизиться к отметке $100 в течение следующих нескольких недель.

В понедельник EIA опубликовало очередной отчет по буровой активности Drilling Productivity Report. Прогноз по добыче на сланцевых месторождениях в феврале был повышен с 8 540 до 8 598 тыс. б/с. В марте ожидается дальнейший рост до 8 707 тыс. б/с.

В январе добыча в США по-прежнему в значительной степени поддерживалась за счет выработки пробуренных ранее скважин DUC. За месяц их число сократилось на 191 шт. Тренд на снижение числа резервных скважин сохраняется, так что для обеспечения роста добычи американским компаниям необходимо продолжать наращивать бурение. В противном случае, по мере исчерпания скважин DUC, добыча может начать снижаться.

В пятницу данные Baker Hughes показали неожиданный скачок числа активных буровых установок. Судя по всему, отдельные сланцевики начинают искать возможности для увеличения производства в период высоких цен. Если такой скачок не окажется разовым, то оценки американской добычи в 2022 г. могут вырасти еще.

С утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,4% ниже уровня закрытия предыдущего дня в районе $96,1 за баррель.