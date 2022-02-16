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2022
https://1prime.ru/experts/20220216/836079184.html
Ждем развития возврата Brent в зону $88-92 за баррель
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Нефтяные котировки во вторник заметно скорректировались, фьючерс на Brent отступил к отметке 93,5 долл./барр. ввиду ухода опасений относительно возможного обострения ситуации... ПРАЙМ, 16.02.2022
нефть, энергетика, рынки, мнения аналитиков, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Евгений Локтюхов
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Нефтяные котировки во вторник заметно скорректировались, фьючерс на Brent отступил к отметке 93,5 долл./барр. ввиду ухода опасений относительно возможного обострения ситуации вокруг Украины. Снижение геополитической премии вчера было несколько сдержано продолжающими поступать сообщениями о сохраняющем дефиците предложения и высоком спросе на танкеры.
Американский институт нефти (API) вчера сообщил, что в США на прошлой неделе запасы топлива продолжили сокращаться, но несколько меньшими темпами, чем в самом начале февраля: запасы сырой нефти сократились на 1,1 млн барр., дистиллятов и бензина — на 546 и 923 тыс. баррелей соответственно. Это несколько меньше, чем ожидал консенсус Reuters, но в целом укладывается в ожидания консенсуса Bloomberg.
В результате сегодня утром цены на нефть пытаются удержаться от развития снижения, — инвесторы перешли к ожиданию сегодняшней публикации более развернутого недельного отчета Минэнерго США, который способен определить настроения на рынке в конце дня. Мы по-прежнему считаем текущие уровни в нефти завышенными; ввиду нормализации геополитического фона склонны ожидать возврата Brent в ближайшие дни в зону 88-92 долл./барр.