Нефтяные котировки во вторник заметно скорректировались, фьючерс на Brent отступил к отметке 93,5 долл./барр. ввиду ухода опасений относительно возможного обострения ситуации вокруг Украины. Снижение геополитической премии вчера было несколько сдержано продолжающими поступать сообщениями о сохраняющем дефиците предложения и высоком спросе на танкеры.

Американский институт нефти (API) вчера сообщил, что в США на прошлой неделе запасы топлива продолжили сокращаться, но несколько меньшими темпами, чем в самом начале февраля: запасы сырой нефти сократились на 1,1 млн барр., дистиллятов и бензина — на 546 и 923 тыс. баррелей соответственно. Это несколько меньше, чем ожидал консенсус Reuters, но в целом укладывается в ожидания консенсуса Bloomberg.

В результате сегодня утром цены на нефть пытаются удержаться от развития снижения, — инвесторы перешли к ожиданию сегодняшней публикации более развернутого недельного отчета Минэнерго США, который способен определить настроения на рынке в конце дня. Мы по-прежнему считаем текущие уровни в нефти завышенными; ввиду нормализации геополитического фона склонны ожидать возврата Brent в ближайшие дни в зону 88-92 долл./барр.