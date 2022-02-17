В среду фьючерс на Brent тяготел к росту и пытался отыграть потери предыдущего дня, однако к закрытию растерял значительную часть внутридневного роста, завершив день «под» отметкой 95 долл./барр. Поддержку рынку нефти вчера оказывала новая порция заявлений США, поддерживающих опасения относительно развития событий вокруг Украины. Да и отчет Минэнерго США по рынку энергоносителей в стране локально также поспособствовал покупкам: запасы нефтепродуктов за прошлую неделю снизились посильнее ожиданий на фоне снижения загрузки мощностей американских НПЗ и высокого спроса, отразив сохраняющийся дефицит топлива. Однако после публикации протоколов ФРС, указавшей на готовность регулятора активно повышать ставку и приступать к сокращению баланса, участники нефтяного рынка начали фиксировать прибыль. Негатива добавили и новости о прогрессе в переговорах по Ирану.

Цены на нефть продолжают находиться под давлением и сегодня утром: Brent пытается опуститься ниже 93,5 долл./барр. В отсутствие ухудшения геополитического фона ждем развития отката и возврата Brent в зону 88-92 долл./барр.