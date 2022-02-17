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2022
https://1prime.ru/experts/20220217/836087529.html
Brent может вернуться в зону $88-92 за баррель в ближайшие дни
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В среду фьючерс на Brent тяготел к росту и пытался отыграть потери предыдущего дня, однако к закрытию растерял значительную часть внутридневного роста, завершив день «под»... ПРАЙМ, 17.02.2022
нефть, энергетика, рынки, мнения аналитиков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Евгений Локтюхов
https://cdnn.1prime.ru/images/80191/69/801916979.jpg
В среду фьючерс на Brent тяготел к росту и пытался отыграть потери предыдущего дня, однако к закрытию растерял значительную часть внутридневного роста, завершив день «под» отметкой 95 долл./барр. Поддержку рынку нефти вчера оказывала новая порция заявлений США, поддерживающих опасения относительно развития событий вокруг Украины. Да и отчет Минэнерго США по рынку энергоносителей в стране локально также поспособствовал покупкам: запасы нефтепродуктов за прошлую неделю снизились посильнее ожиданий на фоне снижения загрузки мощностей американских НПЗ и высокого спроса, отразив сохраняющийся дефицит топлива. Однако после публикации протоколов ФРС, указавшей на готовность регулятора активно повышать ставку и приступать к сокращению баланса, участники нефтяного рынка начали фиксировать прибыль. Негатива добавили и новости о прогрессе в переговорах по Ирану.
Цены на нефть продолжают находиться под давлением и сегодня утром: Brent пытается опуститься ниже 93,5 долл./барр. В отсутствие ухудшения геополитического фона ждем развития отката и возврата Brent в зону 88-92 долл./барр.