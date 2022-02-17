Нефтяные котировки вчера отскочили после просадки предыдущего дня, но сегодня с утра снижение продолжается. Причиной снижения стал иранский вопрос.

Госдепартамент США заявил, что находится на завершающей стадии переговоров по иранской ядерной программе, а главный переговорщик от Ирана Али Багери Кани отметил, что после нескольких недель интенсивных переговоров "мы ближе, чем когда-либо, к соглашению". Параллельно появились новости о том, что Иран и Южная Корея обсуждают возможность возобновления торговли нефтью.

Ранее в 2018 г. США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки и возобновили санкции в отношении иранского нефтегазового экспорта. Южная Корея была одной из первых стран, прекративших импорт иранской нефти.

Сам Иран после введения санкций был вынужден сократить добычу нефти на 1,8 млн б/с в отсутствии рынков сбыта.

После победы на президентских выборах в США Джо Байдена в конце 2020 г. у Ирана появился шанс на возвращение к ядерной сделке, снятие санкций с нефтегазового экспорта и восстановление добычи. В I квартале 2021 г. иранская добыча подросла, но дальше восстановление остановилось, поскольку переговоры зашли в тупик.

На прошлой неделе прошел восьмой раунд переговоров, по итогам которого посредники в лице представителей европейских стран заявили о прогрессе. До вчерашнего дня комментарии непосредственно США и Ирана были более сдержанными. Если переговоры действительно близки к успеху, то иранская добыча в 2021 г. может вырасти на 1-1,3 млн б/с, что окажет существенное влияние на рыночный баланс.

Восходящий тренд пока сохраняется, но риски роста иранской добычи могут привести к более глубокой просадке. Первой целью в случае продолжения коррекции может стать отметка $90 за баррель.

В среду вечером был опубликован еженедельный отраслевой отчет от Минэнерго США (EIA). По оценке ведомства, запасы нефти выросли на 1,1 млн барр. на фоне неизменной добычи, падения экспорта и сокращения загрузки НПЗ с 88,2% до 85,3%.

В то же время запасы нефтепродуктов сократились, а совокупные поставки топлива, косвенный индикатор спроса, подскочили на 0,9 млн б/с до 22,7 млн б/с. Средний показатель за 4 недели третью неделю подряд обновляет годовой максимум. Таким образом, несмотря на рост запасов нефти статистика выглядит позитивной и указывает на сохранение сильного спроса.