Фьючерс на Brent в четверг перешел к консолидации в диапазоне 92-94,5долл./барр., лишенный явных триггеров для формирования направленного движения. Участники нефтяного рынка также предпочли не предпринимать активных действий в ожидании получения дополнительной информации с переговоров по Ирану, которая смогла бы прояснить сроки наращивания предложения из этой страны. В результате котировки Brent тяготели к откату, двигаясь за ухудшением общерыночных настроений. Отошли на второй план геополитика, а также опасения относительно недостаточности поставок, ввиду сообщения о росте экспорта из Ирака в Индию в январе до 1,3 млн барр./сутки, максимума за 29 месяцев.

Сегодня утром цены на нефть остаются под небольшим давлением: Brent несет небольшие потери, торгуясь у отметки 92,5 долл./барр. Мы по-прежнему видим основания для некоторого сужения геополитической премии на рынке нефти и возвратом Brent в зону 88-92 долл./барр.