2022-02-18T09:35:41+03:00
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2022-02-18T09:35:41+03:00
2022
https://1prime.ru/experts/20220218/836094367.html
По прежнему ждем отката Brent в зону $88-92 за баррель
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Фьючерс на Brent в четверг перешел к консолидации в диапазоне 92-94,5долл./барр., лишенный явных триггеров для формирования направленного движения. Участники нефтяного рынка также... ПРАЙМ, 18.02.2022
нефть, энергетика, рынки, мнения аналитиков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Евгений Локтюхов
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Фьючерс на Brent в четверг перешел к консолидации в диапазоне 92-94,5долл./барр., лишенный явных триггеров для формирования направленного движения. Участники нефтяного рынка также предпочли не предпринимать активных действий в ожидании получения дополнительной информации с переговоров по Ирану, которая смогла бы прояснить сроки наращивания предложения из этой страны. В результате котировки Brent тяготели к откату, двигаясь за ухудшением общерыночных настроений. Отошли на второй план геополитика, а также опасения относительно недостаточности поставок, ввиду сообщения о росте экспорта из Ирака в Индию в январе до 1,3 млн барр./сутки, максимума за 29 месяцев.
Сегодня утром цены на нефть остаются под небольшим давлением: Brent несет небольшие потери, торгуясь у отметки 92,5 долл./барр. Мы по-прежнему видим основания для некоторого сужения геополитической премии на рынке нефти и возвратом Brent в зону 88-92 долл./барр.