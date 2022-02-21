ВВП в 2021 г.: выше допандемийных уровней

Согласно первой оценке Росстата, ВВП в 2021 г. вырос на 4,7% г./г., что оказалось даже чуть лучше предварительной оценки Минфина (4,6% г./г.). При этом экономический рост превысил уровень в 4% впервые с 2012 г. При очевидном позитивном эффекте низкой базы 2020 г. восстановление экономики все же несет фундаментальный характер — несмотря на пока что продолжающуюся пандемию, острая фаза коронакризиса уже давно позади (хоть и не без последствий), а объем ВВП в реальном выражении превышает уровень 2019 г. уже на 2%.

Потребление и инвестиции привнесли значительный позитивный вклад в динамику ВВП… Ключевую роль в столь быстром «отскоке» сыграло потребление — его рост составил 7,1% г./г. Такая динамика вряд ли была бы возможна без беспрецедентной господдержки: по нашим оценкам, социальные расходы в 2021 г. превысили трендовый уровень на 490 млрд руб., даже больше, чем в 2020 г. В свою очередь, относительно мягкие денежно-кредитные и макропруденциальные условия (особенно в первом полугодии) дополнительно стимулировали потребление. Динамика инвестиций (7,0% г./г.) также частично связана с импульсом со стороны бюджета. Оценка этой компоненты сейчас — максимальная с 2012 г. (включительно). Стоит отметить, что эффект базы повлиял на нее в меньшей степени, т.к. просадка инвестиций в 2020 г. носила относительно умеренный характер в сравнении с предыдущими кризисными периодами (-4,4% г./г. против —14,4% г./г. и —10,6% г./г. в 2009 и 2015 гг.). Также на динамике инвестиционной компоненты, по нашему мнению, сказалась потребность бизнеса в адаптации к новой пандемийной реальности — вложения в логистическую и складскую инфраструктуру для развития онлайн-торговли, наращивание мощностей для удовлетворения активно набирающего обороты потребления, жилищное строительство в т.ч. на фоне действия программы льготной ипотеки.

… а чистый экспорт — отрицательный, несмотря на восстановление экспорта. С другой стороны, вклад чистого экспорта в ВВП оказался отрицательным (-2,6 п.п.) за счет двузначного роста импорта (16,7% г./г.), несмотря на позитивную динамику экспорта (+3,2% г./г.), которая во многом стала возможной благодаря изменениям ограничения в рамках ОПЕК++. Совокупно, смягчение квоты позволило суммарной добыче за 2021 г. превысить уровень 2020 г. на ~11 млн тонн, хотя ограничения вступили в силу только с мая 2020 г. В то же время, физические объемы экспорта по ключевым позициям ненефтегазовой продукции были в околонулевой зоне, в т.ч. за счет введенных таможенных квот и/или пошлин (за исключением вывоза машин и оборудования, который в меньшей степени затронули пандемийные эффекты).

Стоит отметить, что ограничения в части зарубежного туризма пока сохраняются и в случае более масштабного открытия границ в 2022 г. (в сценарии с затуханием пандемии) могут также охладить рост ВВП.