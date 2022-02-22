Геополитическая напряженность может подтолкнуть сегодня Brent к отметке 100 долл./барр. Фьючерс на Brent по итогам понедельника смог вырасти и превысить 95 долл./барр. — внутридневные попытки скорректироваться вновь оказались неудачными ввиду высокой напряженности на востоке Украины и признания Россией ЛНР и ДНР, заставивших инвесторов ждать нового раунда антироссийских санкций. Акции под двойным прессом негатива

Вызывает опасения, что из-за высокой степени геополитической неопределенности спекулятивная премия в нефтяных котировках может расти и дальше, — сценарий выхода Brent выше 100 долл./барр. становится весьма вероятным. Отраслевые новости в ближайшие дни, скорее всего, могут оказывать лишь сдерживающее влияние на динамику котировок.

Сегодня утром цены на Brent пытаются выйти выше 97 долл./барр., обновляя максимумы с осени 2014 года в ожидании прояснения позиции стран Запада в отношении антироссийских санкций. Считаем, что котировки Brent сегодня будут находиться в диапазоне 95-105 долл./барр., тяготея к его верхней границе.