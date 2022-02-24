Цены на нефть после обострения геополитической напряженности возобновили рост и преодолели психологический рубеж $100 за баррель. Новости о спецоперации России на Донбассе спровоцировали всплеск ставок на рост нефти на фьючерсном рынке в ожидании перебоев с поставками из России.

Ранее на этой неделе Reuters сообщал со ссылкой на чиновников из США о том, что санкции на российский нефтяной экспорт маловероятны. Однако это было до спецоперации, так что сегодня участники рынка вновь закладывают в котировки эти риски.

После пробоя $100 за баррель краткосрочной целью может выступать диапазон $102-103 за баррель.

При этом стоит держать в фокусе и другие факторы. Несмотря на эффект информационной бомбы по украинскому вопросу, для рынка нефти остаются важными перспективы иранской ядерной сделки. Участники переговоров постепенно приближаются к консенсусу, который может означать снятие санкций с иранского нефтяного экспорта и добавит на рынок до 1 млн б/с на горизонте 2022 г.

Также нельзя не принимать во внимание тот факт, что сланцевые производители в США постепенно увеличивают буровую активность и могут нарастить добычу в 2022 г. Аргументы в виде трехзначных нефтяных котировок могут перевесить доводы ESG повестки.

Наконец, ограничительные меры в отношении российских нефтяных поставок в ближайшее время выглядят маловероятными. Вряд ли европейским потребителям удастся найти других поставщиков в то время, пока на рынке сохраняется дефицит. Кроме того, при реальной блокировке даже малой части российской нефти цены для импортеров могут стать совсем неподъемными.

Не стоит расценивать эти доводы, как аргумент в пользу снижения цен. Скорее, это призыв трезво оценивать ситуацию и не торопиться делать ставки на продолжение нефтяного ралли. В то время как динамика фьючерсов может оставаться волатильной, инвестиции в акции нефтегазовых компаний имеют смысл, поскольку в 2022 г., судя по всему, средний уровень цен будет еще выше, чем в 2021 г., когда многие компании сектора отметились рекордными результатами.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются на 4,6% выше уровней закрытия предыдущего дня в районе $101,3 за баррель.