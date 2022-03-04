Цены на нефть в четверг снизились. Новостным поводом стали сообщения по поводу прогресса в переговорах по иранской ядерной сделке. Дополнительным драйвером могло быть сокращение длинных спекулятивных позиций после роста более чем на 20% за неполных три дня.

В то же время ситуация по-прежнему располагает к сохранению высоких цен, что поддерживает восстановление котировок сегодня с утра. В США рассматривается законопроект об отказе от поставок российской нефти. Решение не принято, но неопределенность тревожит участников рынка.

Иранская ядерная сделка

Главный пресс-секретарь госдепартамента США сообщила, что США и Иран близки к сделке. Но она предупредила, что есть ряд нерешенных вопросов, и их необходимо решить быстро, поскольку Иран активно продолжает вести ядерные разработки. По оценкам МАГАТЭ, Иран близок к созданию ядерной бомбы.

Сделка означает, что в обмен на прекращение ядерных разработок с иранского нефтегазового экспорта будут сняты санкции. Тогда страна сможет увеличить добычу на 1-1,3 млн б/с, из которых 0,9-1 млн б/с может прийти на рынок уже к концу 2022 г. Если допустить, что Иран начнет постепенно увеличивать добычу на 100 тыс. б/с, начиная с апреля, то к среднегодовому балансу может быть добавлено до 0,3-0,4 млн б/с. Это существенная величина, которая может повлиять на нефтяные котировки.

Импорт российской нефти в США

Однако с российскими поставками иранский экспорт не сравнится. На российскую нефть приходится около 8% всех поставок нефти в мире, и риски с перебоями тревожат участников рынка.

Ограничений еще не было, но ряд чиновников в США и ЕС призывают к "бану" российской нефти, что заставляет сервисные компании отказываться от новых сделок по Urals. По информации Reuters, нефтетрейдеры, морские перевозчики, страховые компании и банки, осуществляющие торговое финансирование, стараются избегать новых сделок с российской нефтью, формируя высокий спрос на поставки из других регионов. В результате спред между эталоном Brent и российским сортом Urals на этой неделе расширялся до рекордных $18 за баррель в пользу Brent.

По сообщению Reuters, в четверг группа сенаторов США представила законопроект о запрете импорта российской нефти и нефтепродуктов. По мнению законодателей, поставки могут быть заменены увеличением добычи в Северной Америке и других местах. Белый дом пока отказался подписать законопроект, но сам факт его появления тревожит участников рынка.

На долю российской нефти в 2021 г. в среднем приходилось около 8% от всего импорта США или 3% от потребления. Среднемесячный объем поставок был на уровне 670 тыс. б/с. Это действительно не такой большой объем, чтобы отказ от него стал критичным.

Однако в условиях и без того высоких цен на топливо отказ от российской нефти может ухудшить ситуацию и вызвать недовольство потребителей в США. Такое решение может ударить по рейтингам администрации президента. Кроме того, российская нефть обладает определенными химическими свойствами, которые делают ее оптимальной для целого ряда НПЗ, в том числе работавших ранее с венесуэльской нефтью. Подыскать замену может быть не так просто.

Поэтому перспективы отказа от российской нефти в США не очевидны, и эта неопределенность нервирует рынки. На краткосрочном горизонте цены могут оставаться выше $110 за баррель.

Сегодня с утра котировки фьючерсов Brent растут на 2% к уровням закрытия предыдущего дня в районе $112,7 за баррель.