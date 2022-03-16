Послезавтра состоится заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, на котором, как мы полагаем, регулятор оставит ее без изменений.

Февральское экстренное решение ЦБ выполняет свою цель. Экстренное повышение ставки в конце февраля (до уровня 20%), на наш взгляд, в первую очередь было призвано остудить панику на валютном рынке и стимулировать сбережения населения в рублях. Вслед за ключевой ставкой банки подняли ставки по вкладам, что уже дало свой результат — судя по оперативной статистике ЦБ по факторам формирования ликвидности, авральный отток в наличность со счетов сменился ощутимым притоком. При этом, с таким уровнем ключевой ставки кредитный канал фактически закрывается, т.к. заимствования становятся запретительно дорогими, что является дополнительным фактором охлаждения панического потребления.

В фокусе ДКП сейчас поддержание финансовой стабильности. Отметим, что для влияния на спекулятивный отток капитала в ситуации столь существенной переоценки странового риска только денежно-кредитный канал обладал бы невысокой эффективностью, поэтому регулятор дополнительно ввел определенные меры по контролю за движением капитала. Ожидаемое начало цикла повышения ставки ФРС (решение будет объявлено сегодня) пока что, на наш взгляд, остается "за скобками" для российского регулятора и скорее может повлиять в среднесрочной перспективе, потенциально увеличивая уровень нейтральной ставки.

Скачок инфляции неминуем, даже с учетом действий ЦБ. Жесткие денежно-кредитные условия способствуют замедлению инфляции, но, на наш взгляд, не уберегут ее от взлета выше 20% г./г. в этом году — в условиях ожидаемого дефицита по ряду товаров (связанного с санкционными и добровольными ограничениями на импорт в РФ) и существенного падения курса рубля влияние ЦБ на ценовую динамику ослабляется. Хотя, исходя из недельных данных, инфляция по состоянию на 4 марта только превысила отметку в 10% г./г., если на второй неделе марта сохранится аналогичный среднесуточный темп, она уже преодолеет отметку в 12% г./г. В связи с тем, что в текущих условиях сложно определить пик нового повышательного тренда, мы считаем, что возможность дополнительного повышения ключевой ставки в этом году (после мартовского заседания) пока рано списывать со счетов.