По данным Минфина, профицит Федерального бюджета за первые 2 месяца 2022 года составил 0,4 трлн рублей. Ключевым его фактором стали сильные поступления в нефтегазовом сегменте на фоне пиковых цен на соответствующее сырье — в феврале поступления от НДПИ и экспортных пошлин выросли на 21% м./м. с исключением сезонности (2% м./м. для ненефтегазового сегмента).

Учитывая кардинальные изменения в экономической ситуации, на наш взгляд, определяющим фактором для результата исполнения бюджета в текущем году станут возможности Минфина по наращиванию поддержки экономики. Напомним, что в кризисные периоды 2008-2009 и 2014-2015 годы государственное потребление сокращалось, тогда как в коронакризисный период (2020-2021 гг.) фискальное стимулирование, напротив, оказалось беспрецедентно значительным на фоне активных действий Минфина в 2020 году и сильных доходов в восстановительный период 2021 года.

Ориентиры относительно ключевых параметров бюджета на 2022 год будут раскрываться в ближайшее время. Среди основных мер, объявленных на данный момент, можно отметить:

частичную приостановку "бюджетного правила" в текущем году — по сути, это означает, что обновленные расходы бюджета будут сверстаны, предполагая фактическую цену на нефть (это может добавить к расчетным расходам, по нашим оценкам, не менее 5-6 трлн руб.);

снятие порога в 1% от ВВП за год для инвестиций из ФНБ и возможность использования его средств для поддержки фондового рынка;

фокус в расходах сместится с инвестиционной на социальную сферу (по сравнению с планом).

При этом отметим, что сдерживающим фактором для значительного наращивания социальной поддержки может послужить ее проинфляционный характер.