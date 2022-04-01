Февральские данные лишь слегка захватили начало ажиотажного спроса. По нашим расчетам, основанным на данных Росстата, потребительские расходы (комбинация оборота розничной торговли и услуг) выросли на 6,9% г./г за февраль. Оборот розничной торговли прибавил 5,9% г./г., что все еще существенно превосходит средние темпы 2017-19 гг. (~2% г./г.), отчасти за счет сохраняющегося эффекта низкой базы коронакризисного периода (потребление достигло уровней 2019 г. только к концу 1П 2021 г.).

Потребители вновь предъявляют ажиотажный спрос с целью защититься от ожидаемого повышения цен. Впрочем, судя по всему, также в февральских цифрах уже заметен и эффект от наблюдаемой волны ажиотажного спроса, хотя пока и достаточно скромный. Так, месячные темпы роста с исключением сезонности для непродовольственных товаров составили +2% м./м. (для сравнения, в декабре 2014 г., после скачкообразного обвала рубля, они были на уровне 5% м./м.). Отметим, что в текущих условиях стремление потребителей "форсировать" покупки связано не только со взлетом инфляции (обесценивающим сбережения), но и с ожидаемым населением дефицитом по ряду товаров — на всплеск активности в непродовольственных товарах могли повлиять новости о вводимых ограничениях на высокотехнологичный импорт.

Это продолжится и в марте, с определенным "затуханием" в апреле. В марте мы безусловно увидим взлет потребительской активности — как в части продуктов питания (в основном, в отношении товаров первой необходимости), так и в непродовольственном сегменте. При этом, судя по замедлению инфляции в недельных данных Росстата (как минимум на предпоследней неделе марта), с апреля эта волна ажиотажного спроса начнет ослабевать. Также, начиная с марта, более явно начали проявляться последствия экстренного ужесточения денежно-кредитной политики (ЦБ повысил ставку до 20% 28 февраля) — сберегательная активность усилилась, а потребкредиты стали крайне дорогими.

Но большую часть года расходы потребителей будут проседать в реальном выражении. В итоге динамика финансовых ресурсов домохозяйств (рост депозитов населения в рублях за вычетом роста потребкредитования), очевидно, станет существенным сдерживающим фактором для потребительской активности в этом году. Динамика реальных доходов населения также будет ухудшаться — индексация зарплат вряд ли станет массовой и, как мы полагаем, не сможет покрыть инфляцию (которую мы ожидаем по итогам года не ниже 20%).