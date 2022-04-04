На мировых рынках акций в начале недели наблюдаются умеренно позитивные настроения. Поддержку рынку оказывает опубликованный в пятницу сильный мартовский отчет по рынку труда США, позволяющий рассчитывать на то, что американская экономика достаточно сильна и сможет выдержать дальнейшее ужесточение монетарной политики Федрезерва. В то же время риски для рынков остаются весьма высокие, и это в определенной степени сдерживает активность покупателей.

Так, темпы роста потребительских цен в еврозоне в прошлом месяце разогнались до рекордных 7,5% (г/г), что стало очередным свидетельством усиления инфляционного давления в мире. Кроме того, кривая доходностей американских трежериз на участке 2-10 лет впервые с августа 2019 г. стала инвертированной, что является тревожным сигналом для перспектив экономического роста в США и мире. По-прежнему не ослабевает геополитическая напряженность в Восточной Европе.

Тем не менее американские фондовые индексы в пятницу закрылись в плюсе, хотя фьючерс на индекс S&P 500 сегодня торгуется в слабом минусе. Азиатские рынки растут во главе с Гонконгом (биржи материкового Китая сегодня закрыты из-за праздника) на сообщениях о том, что регуляторы КНР могут предоставить доступ SEC к аудированной отчетности ряда торгующихся в США компаний Поднебесной, чтобы не допустить их делистинга с американских бирж. При этом продление жесткого карантина в Шанхае в связи со вспышкой COVID-19 остается сдерживающим фактором для подъема. С небольшим повышением началась сессия в Европе.

На этой неделе внимание рынков будет обращено на публикацию протокола мартовского заседания ФРС, а также запланированные многочисленные выступления представителей американского регулятора. После выхода сильного мартовского отчета по рынку труда США можно ожидать усиления «ястребиной» риторики в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в стране. Между тем важных данных макростатистики и корпоративных событий в предстоящие дни ожидается немного. Из макроданных наибольший интерес будет представлять еженедельная статистика по заявкам по безработице в Штатах, из корпоративных отчетов выделим квартальные результаты таких компаний, как Lamb Weston, Conagra Brands, Constellation Brands.

По состоянию на 11:40 мск Индекс МосБиржи повысился на 0,08%, долларовый РТС — на 0,27%. Европейский индекс STOXX 600 увеличился на 0,14%. Гонконгский Hang Seng окреп на 2,13%. Фьючерс на индекс S&P 500 уменьшился на 0,07%, доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 1 б.п. до 2,38%. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 0,51% до $104,9 за баррель.

В США в пятницу капитализация производителя ПО и ПК Dell Technologies просела на 3% после того, как аналитики Goldman Sachs понизили целевую цену акций компании. Между тем бумаги оператора казино Wynn Resorts подорожали на 1,1% в связи с тем, что эксперты Citigroup повысили рекомендацию для них до «покупать» с «нейтрально». Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», уменьшилась на 0,2%.

На торгах в Гонконге лучше широкого рынка смотрятся акции техкомпаний, имеющих листинги в США. Бумаги JD.com подорожали на 7,8%, Netease — на 6,7%, Alibaba — на 3,7%. Стоимость акций фармацевта CSPC Pharmaceutical поднялась на 5,2% на новости о том, что компания получила разрешение от китайского регулятора на тестирование вакцины от коронавируса.

В Европе котировки акций ирландской авиакомпании-дискаунтера Ryanair снизились на 1,6% на заявлении менеджмента о том, что чистый убыток компании по итогам 2022 фингода, завершившегося 31 марта, может составить 350-400 млн евро против ранее ожидавшихся 250-450 млн евро.

Фондовый рынок РФ в понедельник слабо повышается после существенного роста в предыдущие дни. Покупательский запал российских инвесторов постепенно иссякает, однако и серьезных поводов для снижения пока нет. Обстановка на международных фондовых площадках умеренно позитивная, после сильной просадки стабилизировались цены на нефть. В центре внимания рынка на этой неделе, вероятно, будет оставаться тема санкций — по информации ряда СМИ, страны Запада уже в ближайшую среду могут обнародовать новую порцию антироссийских санкций. Мосбиржа сегодня опубликует данные по объему торгов за март.