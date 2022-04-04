Российский фондовый рынок к 14.30 мск находился на положительной территории, но не спешил развивать повышение. Так, индекс Мосбиржи увеличился на 0,47%, до 2772,57 пункта, а долларовый РТС подрос на 1,64%, до 1050,53 пункта. Оба индикатора находились недалеко от сопротивлений 2760 и 1060 пунктов, у которых проявили некоторую нерешительность.

Рубль на Мосбирже к 14.30 мск корректировался после снижения пятницы и укреплялся в пределах 2% против доллара и евро, располагаясь у 83 руб. и 91 руб. соответственно.

Наибольший рост к середине сессии показывали акции Petropavlovsk (+11,22%) бумаги ВТБ (+8,31%), привилегированные акции Сбербанка (+6,76%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+6,74%).

В лидерах снижения находились акции Совкомфлота (-4,61%) и адр HH.ru (-4,57%).

В пятницу поступили новости о законопроекте в отношении выкупа привилегированных акций российских банков за счет средств Фонда национального благосостояния. На этом фоне, судя по всему, привилегированные акции Сбербанка чувствуют себя увереннее обыкновенных как в процентном, так и в абсолютном измерении.

С технической точки зрения "префы" Сбербанка восстанавливаются от минимумов с 2017 года, при этом на дневном графике можно наблюдать сигналы возможной смены тренда на восходящий по ADX. Тем не менее объемы торгов по бумагам значительно ниже конца февраля, и котировки все еще не преодолели краткосрочного сопротивления в виде средней полосы Боллинджера дневного графика (район 191 руб.), что предупреждает о преждевременности расчета на уверенный рост. Быть готовыми к возможному ускорению повышения, тем не менее, инвесторам все-таки стоит. Открывать "лонги" можно выше 191 руб. с расчетом на движение к 211,50 руб., а далее — к 227,50 руб., после чего бумаги могут вернуться к средним значениям докризисного периода. При отскоке от 191 руб., однако, нельзя исключать обновления предыдущих минимумов и стремления к 100 руб.