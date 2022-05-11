Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть растут после падения в начале недели, а настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились. Нефтяное эмбарго Европы в отношении России пока откладывается из-за блокировки решения Венгрией. Великобритания тем временем ввела 35-процентную пошлину на платину и палладий из РФ.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после повышения в начале дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 1% вслед за сильным снижением в первый день недели. Индикаторы находятся у минимумов с 2020 года (в случае с Nasdaq) и 2021 года (в случае с S&P 500 и Dow Jones Industrial Average), оставаясь под давлением перспективы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Доходность 10-летних гособлигаций США при этом поднималась до нового пика с 2018 года 3,2%, после чего вернулась ниже 3%. Краткосрочно американский фондовый рынок находится на грани перепроданности, но пока не находит веских драйверов для развития роста.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,4% в рамках коррекции. В среду на биржах ждут публикации данных по потребительской инфляции за апрель, которые могут показать замедление как основного (до 8,1% г/г), так и базового (6% г/г) показателя, что принесло бы некоторый оптимизм на рынок.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который отвоевал небольшую часть потерь понедельника. Биржи в целом остаются под давлением геополитической напряженности, при этом с утра окончательные данные подтвердили ускорение потребительской инфляции Германии в апреле с 7,3% до 7,4% г/г.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,2%. Австралийский ASX 200 также вырос примерно на 0,2%. Китайские индексы прибавляют в пределах 3%. Опубликованная с утра статистика показала ускорение потребительской инфляции КНР в апреле с 1,5% до 2,1% г/г и замедление производственной с 8,3% до 8% г/г, при этом оба показателя превысили прогнозы. Заявления Байдена о возможной отмене пошлин на китайские товары в попытке сдержать инфляцию в США при этом поддерживали рыночные настроения.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют чуть более 2,5%, корректируясь после отступления от локальных максимумов в первой половине недели. Котировки на фоне неспособности ЕС ввести нефтяное эмбарго против России, а также сохранения сложной вирусной ситуации в КНР опустились к минимумам с конца апреля в виде нижних полос Боллинджера дневных графиков (район 101,50 долл и 98 долл соответственно), а теперь стремятся к средним полосам Боллинджера (107,50 долл. и 104 долл. соответственно), пытаясь восстановить краткосрочный бычий тренд. В среду на рынке ждут данных Минэнерго США по запасам (ожидается сокращение запасов нефти на 450 тыс баррелей), при этом в API сообщили об увеличении запасов «черного золота» на 1,6 млн баррелей. Дальнейшая динамика котировок будет зависеть от поступающих фундаментальных факторов, но в целом на прошлой неделе рынок пытался вернуться в том числе к среднесрочному росту.

События дня:

• выступление главы ЕЦБ Лагард (11.00 мск)

• доклад Банка России о денежно-кредитной политике (15.00 мск)

• индекс потребительских цен США в апреле (15.30 мск)

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)

• выступление представителя ФРС Бостика (19.00 мск)

• финансовые результаты РусАгро по МСФО за 1-й кв. 2022 г.

• квартальные результаты Walt Disney

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу завершили сессию падением на 0,5-2,8% во главе с долларовым индикатором. Рынок оставался ниже краткосрочных сопротивлений 2500 и 1150 пунктов соответственно, хотя в долларовой секции по ходу недели можно было наблюдать попытки вернуться к росту благодаря укреплению рубля. Санкционные риски пока ограничивают силы покупателей.

Рубль в пятницу на Мосбирже потерял порядка 3,5-4,5% против доллара и евро в рамках коррекции, а сегодня утром на Форекс растет в пределах 2,5% и расположен в районе 68,60 руб. и 73 руб. соответственно, стабилизировавшись после снижения конца прошлой недели. Ближайшие сопротивления для валютных пар расположены у 70,50 руб. и 76 руб. соответственно. В целом по рублю преобладающим остается краткосрочный восходящий тренд, который не теряет актуальности как минимум при положении валютных пар ниже сопротивлений 74,50 руб. и 80 руб. (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

В среду внешний фон в начале торгового дня скорее благоприятен для коррекционного отскока российского рынка наверх после пятничной просадки, хотя в целом в первые два торговых дня недели мировые фондовые площадки и сырьевые товары находились под нисходящим давлением. В середине недели, однако, покупатели пытаются вернуться на рынок, а для инвесторов из РФ благоприятны новости о неспособности ЕС достичь договоренностей по нефтяному эмбарго. Великобритания не может себе позволить отказаться от российских платины и палладия, но ввела пошлины на импорт металлов, которые производит, в частности, Норильский никель.