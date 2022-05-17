В понедельник цены на нефть Brent продолжили рост и вплотную подошли к верхней границе торгового коридора $100-115 за баррель. Ключевым драйвером стали надежды на то, что Китай снимет карантинные меры и спрос на нефть восстановится. Он компенсировал тот факт, что Еврокомиссия в очередной раз не смогла согласовать эмбарго на российскую нефть. На фоне приближения высокого автомобильного сезона в США риски по нефти смещены в сторону дальнейшего роста. Однако зона $115-116 за баррель может выступить серьезным сопротивлением на сегодняшней сессии.

Еврокомиссия не смогла 16 мая согласовать общеевропейский запрет на поставки нефти из России. Камнем преткновения стала позиция Венгрии, которая требует сделать для нее исключение, либо компенсировать 15-18 млрд евро сопутствующих расходов. Страна очень сильно зависит от российской нефти и считает, что предложенный ей переходный период недостаточен. Без ее согласия объявить эмбарго не удастся.

Несмотря на неудачу с общеевропейским эмбарго, на национальном уровне многие страны сохраняют планы по отказу от импорта российских энергоносителей. Это сохраняет риски для российских поставок на горизонте ближайших месяцев. Агентство Bloomberg сообщает о том, что Германия, крупнейший покупатель российской нефти в ЕС, намерена отказаться от нее до конца 2022 г., даже если эмбарго так и не будет согласовано.

Таким образом, сдерживающий эффект для нефтяных цен от новостей про эмбарго может иметь временный характер. Неопределенность, связанная с новыми ограничениями, будет продолжать поддерживать нефтяные котировки.

Власти Китая рассчитывают снять все ограничения в Шанхае с 1 июня. Сообщается, что в 15 из 16 районов удалось сократить до нуля заболеваемость вне карантинных зон. Ограничения постепенно снимаются, что дает возможность экономике региона восстановиться.

Китай делит с США титул крупнейшего импортера нефти. Шанхай является крупным промышленным центром страны, где сосредоточено более 800 региональных штаб-квартир международных корпораций (в том числе Apple, Tesla и Coca-Cola), огромное количество производственных мощностей и крупный логистический центр. Карантин в регионе привел к ощутимому сокращению спроса на топливо, что располагает к временному снижению нефтяных цен. Статистика за апрель показала, что из-за COVID-19 Китай переработал на 11% меньше нефти, а суточная пропускная способность местных НПЗ сократилась до минимума с марта 2020 г.

Ожидается, что смягчение ограничений приведет к восстановлению переработки и поддержит высокие цены на нефть.

Цены на бензин в США продолжают обновлять рекорды. Запасы топлива находятся значительно ниже среднего за 5 лет и продолжают снижаться, а впереди высокий автомобильный сезон, для которого характерен скачок спроса.

Общий сентимент ярко позитивный, что способствует опережающему росту ближнего контракта на нефть WTI. Дисконт WTI к Brent сократился почти до нуля, но это связано с приближающимся сроком экспирации. Следующий, июльский, контракт торгуется с дисконтом $2,4 с барреля, так что спред между бенчмарками сохраняется.

В понедельник был опубликован отчет по буровой активности от EIA. Прогноз по сланцевой добыче на май был понижен на 30 тыс. б/с, до 8,6 млн б/с. Продуктивность новых скважин оказалась чуть ниже ожиданий. В июне ожидается рост добычи на 140 тыс. б/с.

Число пробуренных, но незавершенных скважин (DUC) продолжает сокращаться. В апреле их количество снизилось на 70 ед. Темпы снижаются, что является позитивным фактором для американской добычи и слабым негативным фактором для нефтяных цен. При сохранении такой динамики стабилизация уровня DUC может быть зафиксирована уже в мае — июне.

Сегодня с утра фьючерсы Brent снижаются на 0,2% к уровням закрытия предыдущего дня и торгуются в районе $110,5 за баррель.