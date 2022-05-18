Открывшись вниз, рубль некоторое время находился под давлением, но затем перешел к росту, выйдя в умеренный плюс. Доллар опустился к отметке 63,2 руб., а евро приблизился к 66,3 руб.

Негативом могла выступить информация американских СМИ о том, что США могут не продлить исключения из санкций, позволяющие России обслуживать свой госдолг. Действующее разрешение заканчивается 25 мая, а уже 27 мая наступит очередной платеж по российским еврооблигациями, осуществить который будет проблемно, если исключения не продлят. В результате увеличивается риск технического дефолта по внешнему долгу России.

Для страны дефолт несет высокие репутационные риски. Кроме того, пропуск одного платежа может запустить механизм кросс-дефолта по всем остальным обязательствам. В результате все зарубежные активы государства оказываются под риском конфискации.

На этом фоне российский долговой рынок возобновил снижение после двух сессий восстановления. Правда, индекс гособлигаций RGBI довольно сдержанно сдает позиции, неся небольшие потери.

Нефть восстанавливается

Вчера вечером нефть испытала серьезную просадку, но к закрытию отскочила. Сегодня котировки пытаются развить восстановление. В данный момент Brent торгуется около отметки $113,8, прибавляя 1,7%.

Давление на нефтяные цены оказала новость о том, что США могут ослабить часть санкционных ограничений на нефтегазовый экспорт Венесуэлы. Это приведет к увеличению предложения нефти, что способно вызвать рыночный дисбаланс на фоне возможного ослабления спроса из-за торможения роста мировой экономики.

От более глубокого снижения котировки удержало неожиданное сокращение запасов нефти в ночном отчете API. Сегодня в 17:30 МСК финальную отраслевую статистику представит Минэнерго США. Ожидается увеличение запасов нефти на 1,4 млн. барр., и суммарное снижение запасов нефтепродуктов на 2,1 млн барр.