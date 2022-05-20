Российский фондовый рынок в целом показывает склонность к развитию роста по долларовому индикатору РТС благодаря укреплению рубля, в связи с чем на следующей неделе при сохранении восходящего тренда российской валюты вполне может обновить очередные локальные максимумы, закрепившись выше 1300 пунктов. Рублевый рынок тем временем остается под нисходящим давлением и "зажат" в диапазоне 2370-2505 пунктов, к верхней границе которого может направиться при внешних и геополитических улучшениях.

Рубль остается в сильном восходящем тренде против доллара и евро, в связи с чем можно вновь обозначить следующие долгосрочные уровни движения, которые могут способствовать переоценке инвестиционных позиций. Так, по паре доллар/рубль район важной поддержки расположен у 55,50 руб. (минимумы с 2017-2018 года), а по паре евро/рубль — у 59,50 руб. (минимумы с 2017 года). При восходящей коррекции валютные пары встретятся со значимыми краткосрочными сопротивлениями у 68 руб. и 71 руб. соответственно.

Нефтяные цены при положении выше поддержек 108,50 и 106,50 долл. по сортам Brent и WTI соответственно скорее будут склонны к обновлению майских пиков 115,64 долл. и 115,53 долл., чем к развитию нисходящего движения. С фундаментальной точки зрения поддержку котировкам продолжают обеспечивать страхи более ограниченного предложения, а также восстановления спроса в Китае по мере снятия ограничительных мер. Негативными факторами, в то же время, могли бы стать новости о потенциальном увеличении мирового предложения (в частности, на этой неделе говорилось о перспективе снятия нефтяных санкций с Венесуэлы) или ослаблении спроса из-за рисков глобальной рецессии.

Из макроэкономических данных на следующей неделе стоит обратить внимание на индексы делового климата и потребительского доверия Германии, пересмотренные ВВП Германии и США за 1-й квартал, предварительные индикаторы деловой активности стран Европы и США за май (ожидается замедление роста в производственной сфере), заказы на товары длительного пользования, личные доходы и расходы, ценовой индекс потребления США (прогнозируется сохранение сильного инфляционного давления), окончательные индикаторы потребительского доверия и ожиданий Университета Мичиган за май, а также протоколы заседания ФРС. До пятницы будут проходить ежегодные встречи Мирового экономического форума, а Китай опубликует динамику прибыли промышленных компаний. Квартальные результаты ожидаются от Best Buy, Nvidia, Dollar Tree и Gap. В целом зарубежные фондовые площадки из-за страхов замедления экономики и ужесточения денежно-кредитных условий остаются под нисходящим давлением и затрудняются с поиском поводов для роста, которых пока хватает лишь на время коррекций.

В России на корпоративном фронте внимание может вновь сосредоточиться на дивидендных историях. В частности, возможность выплат за 2021 год рассмотрят советы директоров Русснефти, Татнефти и Газпрома. Озон может представить финансовые результаты за 1-й квартал текущего года. В течение недели также будут опубликованы данные по производственной инфляции РФ за апрель.