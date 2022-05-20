По итогам торгов в четверг американские фондовые индексы показали незначительную отрицательную динамику. Наибольшее снижение наблюдалось в потребительском секторе, в частности, в ритейл сегменте. Финансовые результаты компаний сегмента указывают на сужение маржинальности ввиду инфляционного давления. Так, еще один игрок сектора — Bath&Body — понизил прогноз по операционной прибыли.

Инвесторы продолжают оценивать вероятность рецессии на фоне ужесточения финансовых условий. При этом крупные инвестиционные дома оценивают вероятность рецессии как невысокую. Так, GS оценивает вероятность рецессии в 35%. В среднем за последние 12 рецессий индекс S&P500 снижался со своих максимумов на 24% (что предполагало бы снижение индекса до $3650 (-8%) от вчерашнего закрытия). Снижение индекса исторически наблюдалось на фоне снижения чистой прибыли (на 13%) и сокращения мультипликатора Р/Е.

Среди важной макроэкономической статистики вчера были опубликованы данные по числу первичных заявок по безработице, которые оказались чуть хуже ожиданий 218 тыс. против 200 тыс. консенсус-прогноза. Также были представлены данные по продажам на вторичном рынке жилья снижение м/м составило —2,4%, что связано с ростом ипотечных ставок и соответствующим снижением доступности жилья.

Центробанк Китая снизил базовую ставку (loan prime rate) по 5-летним кредитам с 4,6% до 4,45%, оставив базовую ставку по 1-летним кредитам на прежнем уровне (3,7%).

Мы оцениваем это умеренно позитивно. Снижение ставки по долгосрочным кредитам (15 б.п.) стало самым большим с 2019 и превысило ожидания аналитиков (консенсус по снижению ставки был в диапазоне 5-10 б.п.) и должно поддержать сектор недвижимости Китая. Продажи новых домов в апреле резко сократились (объем продаж составил около 0,6 трлн CNY, а в начале года объем продаж составлял 1,2-1,3 трлн CNY). Текущие ставки могут быть сразу применены при выдаче новых ипотечных кредитов.

Мы отмечаем, что снижение ставки может быть недостаточным фактором для стимулирования продаж новых домов, поскольку в настоящий момент не наблюдается смягчение политики COVID-zero, что может препятствовать восстановлению сектора недвижимости, однако факт снижения ставки подчеркивает намерения правительства КНР предпринимать шаги для стабилизации экономики.