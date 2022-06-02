Цены на нефть оставались стабильны в среду, но сегодня с утра наблюдается уверенное снижение. Давление оказывает сильный доллар США и сокращение длинных позиций перед очередным заседанием ОПЕК+, которое состоится сегодня. Фьючерсы на Brent оказались ниже $115 за баррель, что выглядит чрезмерным, с учетом сохраняющихся дисбалансов в пользу спроса. Снятие антиковидных ограничений в Китае и высокий автомобильный сезон в США будут способствовать сохранению дефицита в ближайшие недели, поэтому дальнейшее снижение выглядит не вполне оправданным.

До последних дней от сегодняшнего заседания ОПЕК+ не ожидали сюрпризов. Производители могут вновь повысить производственные квоты на 432 тыс. б/с, фактически на рынок в лучшем случае может прийти 150-200 тыс. б/с. В апреле отставание фактической добычи от цели уже составляло 2,7 млн б/с.

Однако на этой неделе The Wall Street Journal сообщил со ссылкой на неназванные источники, что некоторые члены ОПЕК+ начали задумываться о том, чтобы освободить Россию от производственных квот в рамках сделки. Это заставило насторожиться участников рынка и могло подстегнуть сокращение длинных позиций перед очередной встречей.

Агентство Reuters сообщает, что его источники в организации не подтверждают обсуждение этой темы. На встрече технического комитета в среду такой вопрос не поднимался. Даже если в кулуарах подобные беседы ведутся, то на сегодняшней встрече этот вопрос вряд ли будет поднят.

Исключения из квот в рамках сделки ОПЕК+ уже имеют подсанкционные Иран и Венесуэла, а также раздираемая внутриполитическим конфликтом Ливия. Страны не могут в полной мере контролировать собственную добычу, поэтому им позволили оставаться за контуром сделки. По сравнению с Россией это небольшие добытчики. Их совокупная добыча на текущий момент не превышает 5 млн б/с, в то время как Россия добывает более 10 млн б/с. Политический вес РФ в альянсе гораздо выше. Кроме того, Россия имеет возможность перенаправить свой экспорт в Азию, чтобы избежать падения производства.

На мой взгляд, официального исключения России из сделки не произойдет. Добытчики из Персидского залива предпочтут сохранить хорошие отношения с партнером по альянсу, тем более что активно увеличивать добычу можно будет уже в конце года, когда квоты будут расширены до максимального уровня.

Индекс доллара США DXY показал первые признаки восстановления еще во вторник, а ярко выраженный рост произошел именно вчера. При прочих равных крепкий доллар является негативным фактором для сырьевых цен. Сильная валюта США делает сырье менее доступным для держателей других валют и негативно влияет на спрос. Хотя небольшие колебания валюты практически не влияют на реальный рынок, резкие движения или устойчивые тренды по DXY способны оказать влияние на котировки.

В среду ночью были опубликованы предварительные данные по запасам нефти в США от API. Из-за выходного в понедельник публикация прошла на день позже, чем обычно. Запасы нефти в США упали на 1,2 млн барр., запасы бензина и дистиллятов сократились на 256 тыс. и 858 тыс. барр. соответственно. Статистика позитивна для цен на нефть, правда, ощутимого влияния на котировки сегодня с утра не наблюдается. Более важной может быть публикация официальных данных от EIA сегодня в 18:00 по МСК.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent снижаются на 1,8% и торгуются в районе $114,2 за баррель.