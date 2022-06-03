По результатам встречи ОПЕК было принято решение увеличить поставки на 648 000 б/с в июле и августе, что 200 000 б/с больше, чем запланировано по соглашению о поставках с другими производителями, включая Россию. Ранее агентство Reuters, ссылаясь на два источника в ОПЕК+, что добыча в России в последние месяцы сократилась примерно на 1 миллион баррелей в день из-за санкций, введенных в связи с конфликтом на Украине. Однако в заявлении ОПЕК фокус явно смещен в сторону недавнего ослабления антикоронавирусных мер в Китае и восстановление мировой экономики, что приводит к росту спроса на нефть.

Во вторник газета Wall Street Journal сообщила, что некоторые члены ОПЕК обдумывают решение о приостановлении членства России в рамках ОПЕК+, чтобы позволить таким странам, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, вмешаться в ситуацию и ослабить дефицит предложения нефти, который подтолкнул мировые цены на "черное золото" выше 120 долларов за баррель на этой неделе.

Ранее Саудовская Аравия отклоняла просьбы США об увеличении добычи сверх установленной квоты, согласованной с Россией и другими производителями, входящими в ОПЕК+. Но опасения, что стремительно растущие цены могут привести мир к рецессии, похоже, заставили изменить решение главного мирового экспортера нефти. Увеличение квот на два месяца не поспособствовало снижению уровня цен, так нефть марки Brent продолжила медленный рост и торговалась у уровня в 117 долларов за баррель, после снижения 1 июня, когда "черное золото" торговалось близко к 120 долларам за баррель. Во многом это объясняется тем, что многие инвесторы и аналитики восприняли повышение квот на 200 б/с как "символический жест", а не как реальную меру по балансировке спроса и предложения, так как снижение добычи в России может превысить 1 млн б/с. На данном этапе альянс явно "закрывает глаза" на Российско-Украинский конфликт, что в целом означает, что цены на нефть вряд ли серьезно изменяться в ближайшем будущем. Мы ожидаем, что цены на нефть останутся в диапазоне 112-122 доллара за баррель при сохранении текущих условий.