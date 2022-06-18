Чем интересны активы, торгующиеся на Гонконгской бирже
СПБ биржа начинает торги Гонконгскими бумагами, что может представлять большой интерес для российских инвесторов.
Гонконгская фондовая биржа (HKG) является дочерней компанией Hong Kong Exchange and Clearing Limited (HKEx) и ведущим регулятором эмитентов в Гонконге и материковом Китае.
Гонконгская фондовая биржа (HKG) является третьей по величине фондовой биржей Азии по рыночной капитализации, уступая только Токийской фондовой бирже и Шанхайской фондовой бирже. Это также одна из самых быстрорастущих рыночных площадок в Азии.
Эталонным индексом фондового рынка Гонконга является Индекс Hang Seng или HSI. HSI — это взвешенный по рыночной капитализации индекс, где применяется ограничение в 8%, чтобы избежать доминирования какой-либо отдельной акции в индексе. Крупнейшими составляющими индекса Hang Seng являются Tencent, Alibaba, Industrial and Commercial Bank of China, Meituan и China Construction Bank.
Биржи в Шанхае и Шэньчжэне сотрудничают с HKEX через Stock Connect. В ноябре 2014 года правительство Китая связало Шанхайскую биржу с Гонконгской биржей через программу Shanghai-Hong Kong Connect. Программа Connect позволяет иностранным инвесторам покупать акции китайских компаний. До программы только китайские граждане могли торговать акциями материкового Китая.
В случае добавления бумаг на СПБ Биржу с листингом на HKEX очевидным преимуществом будет возможность вложений в акции компаний одной из крупнейших экономик мира, претендующих на глобальное лидерство. Кроме того, важным плюсом для инвестора стало бы снятие рисков, связанных с потенциальным делистингом китайских бумаг на американских площадках.
Учитывая геополитическую обстановку, трения между Китаем и США с высокой вероятностью будут возрастать. Для инвестора возможность диверсифицировать вложения и находить интересные варианты для инвестирования в обоих странах будет значительным плюсом.
В настоящее время на Мосбирже гонконгский доллар по отношению к американскому дороже на 25-30%, чем на мировом рынке. Возможно, такая разница сформировалась в преддверии анонсированного ранее запуска торгов гонконгскими акциями на СПБ Бирже. Поэтому с покупкой можно подождать до устранения этой неэффективности. То есть, дождаться, когда соотношение американского доллара в рублях к гонконгскому (USDRUB разделить на HKDRUB) будет примерно 7,85, как на мировом рынке.
Гонконгский доллар больше подходит для средне- и долгосрочных вложений, направленных на консервативное сохранение капитала и его защиту от обесценивания рубля. В перспективе валюта может быть использована для покупки акций Гонконга через СПБ Биржу.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20220618/837222207.html