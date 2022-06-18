СПБ биржа начинает торги Гонконгскими бумагами, что может представлять большой интерес для российских инвесторов.

Гонконгская фондовая биржа (HKG) является дочерней компанией Hong Kong Exchange and Clearing Limited (HKEx) и ведущим регулятором эмитентов в Гонконге и материковом Китае.

Гонконгская фондовая биржа (HKG) является третьей по величине фондовой биржей Азии по рыночной капитализации, уступая только Токийской фондовой бирже и Шанхайской фондовой бирже. Это также одна из самых быстрорастущих рыночных площадок в Азии.

Эталонным индексом фондового рынка Гонконга является Индекс Hang Seng или HSI. HSI — это взвешенный по рыночной капитализации индекс, где применяется ограничение в 8%, чтобы избежать доминирования какой-либо отдельной акции в индексе. Крупнейшими составляющими индекса Hang Seng являются Tencent, Alibaba, Industrial and Commercial Bank of China, Meituan и China Construction Bank.

Биржи в Шанхае и Шэньчжэне сотрудничают с HKEX через Stock Connect. В ноябре 2014 года правительство Китая связало Шанхайскую биржу с Гонконгской биржей через программу Shanghai-Hong Kong Connect. Программа Connect позволяет иностранным инвесторам покупать акции китайских компаний. До программы только китайские граждане могли торговать акциями материкового Китая.

В случае добавления бумаг на СПБ Биржу с листингом на HKEX очевидным преимуществом будет возможность вложений в акции компаний одной из крупнейших экономик мира, претендующих на глобальное лидерство. Кроме того, важным плюсом для инвестора стало бы снятие рисков, связанных с потенциальным делистингом китайских бумаг на американских площадках.

Учитывая геополитическую обстановку, трения между Китаем и США с высокой вероятностью будут возрастать. Для инвестора возможность диверсифицировать вложения и находить интересные варианты для инвестирования в обоих странах будет значительным плюсом.

В настоящее время на Мосбирже гонконгский доллар по отношению к американскому дороже на 25-30%, чем на мировом рынке. Возможно, такая разница сформировалась в преддверии анонсированного ранее запуска торгов гонконгскими акциями на СПБ Бирже. Поэтому с покупкой можно подождать до устранения этой неэффективности. То есть, дождаться, когда соотношение американского доллара в рублях к гонконгскому (USDRUB разделить на HKDRUB) будет примерно 7,85, как на мировом рынке.

Гонконгский доллар больше подходит для средне- и долгосрочных вложений, направленных на консервативное сохранение капитала и его защиту от обесценивания рубля. В перспективе валюта может быть использована для покупки акций Гонконга через СПБ Биржу.