Рубль в начале торгов резко подорожал: доллар впервые с июня 2015 г. достиг отметки 54,2 руб., евро символически обновил семилетний минимум, установленный месяц назад, котировки вновь приблизились к 57 руб. Затем валютные пары перешли к коррекционным попыткам, оставаясь недалеко от достигнутых минимумов.

Каких-либо новостей, способных вызвать очередную волну укрепления рубля, не наблюдается. Вероятно, он остается под сильным воздействием рыночного дисбаланса спроса и предложения. Покупателей инвалюты по-прежнему недостаточно, чтобы удовлетворить продажи, не двигая курсы инвалют вниз.

Ситуацию усугубляет опасения многих крупных участников оставаться в инвалюте из-за санкционных угроз, которые способны задеть в том числе всю инфраструктуру валютного рынка. Это, с одной стороны, увеличивает предложение инвалюты, с другой — сдерживает спрос.

Кроме того, нефтяные цены удержались от более глубокой коррекции, и еще вчера в середине дня перешли к активному восстановлению, которое сегодня получило развитие. Серьезное снижение сырьевых котировок сейчас видится чуть ли не единственным фактором, который бы мог вызвать устойчивое ослабление рубля.

Российский долговой рынок пытается сохранить восходящую динамику. На старте сессии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, в очередной раз обновив недельный максимум, но быстро сдал позиции, растеряв почти весь плюс.