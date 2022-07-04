Свежие данные Росстата о динамике выпуска в отрасли автомобилестроения всех шокировали: в мае было произведено всего лишь 3,7 тыс. автомобилей (-96,7% к маю 2021 года). По факту автомобильная отрасль почти "встала"- только китайский Haval и АвтоВАЗ продолжают поддерживать производственные процессы.

Автопроизводители, по сути, оказались под двойным ударом. Во-первых, ключевые страны-поставщики (прежде всего, ЕС, Япония, США) ввели запрет на поставки в Россию комплектующих, необходимых для производства транспортных средств. При этом четыре из пяти крупнейших импортеров автозапчастей оказались в числе "недружественных" стран, которые ввели в отношении России разной степени ограничения. Это привело к тому, что импорт автокомпонентов в апреле-мае этого года сократился на 60% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Во-вторых, появились серьезные проблемы с логистикой: уход или приостановка работы крупнейших контейнерных операторов и запрет на работу в ЕС российских и белорусских автогрузоперевозчиков привели к колоссальному дефициту комплектующих и запчастей.

По оценкам участников отрасли, для импортных автомобилей существует только 0,5-1% российских комплектующих, и они не покрывают всю номенклатуру оригинальных запчастей заводов-изготовителей. Поэтому для российского рынка можно выделить на данный момент два варианта: переориентация на китайскую продукцию или отладка новых логистических маршрутов по поставкам европейских запчастей через дружественные страны (например, Казахстан, Армению), что безусловно негативно отразится на стоимости изделий.

Первый вариант уже реализуется: за период апрель-май импорт автокомпонентов из Китая вырос почти на 40% в годовом выражении и есть все предпосылки к дальнейшему росту. Однако у этого варианта есть ограничения: доставка грузов из Китая в Россию происходит в основном железнодорожным и автомобильным транспортом, а Восточный полигон и российско-китайские погранпереходы уже работают на пределе возможностей по пропускной способности.

Для поддержки автопроизводителей в условиях санкционного давления Правительство России до 1 февраля 2023 года смягчило требования к сертификации автомобилей. Разработан новый технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период»: он позволяет снизить требования к безопасности автомобилей, использовать параллельный импорт и устанавливать неоригинальные детали. Поэтому в продаже появятся машины «Евро-2» (или ниже) без подушек безопасности, ABS и других вспомогательных систем. Также в начале мая стало известно, что автозавода ГАЗ получил дополнительную господдержку за счет увеличения предельного размера субсидируемого кредита для предприятия с 10 млрд до 20 млрд рублей.

По мнению некоторых участников рынка, к концу 2022 года в России может закрыться от трети до половины действующих автосалонов. Скорее всего, дилерский бизнес сместится в сторону продаж автомобилей с пробегом и сервисных услуг. Помочь авторынку теоретически может параллельный импорт. Однако он будет выгоден лишь в премиальном сегменте. Можно ожидать, что в массовом сегменте будет быстро увеличиваться доля китайских брендов.