Текущий год обещает стать довольно тяжелым для российских банков из-за жестких западных санкций и разворачивающегося в стране экономического кризиса. Тем не менее за последние годы банки накопили существенный запас прочности, и мы рассчитываем, что при поддержке со стороны ЦБ и правительства сектор сможет пройти через кризис с вполне разумными и контролируемыми потерями и сохранит устойчивость. Учитывая повышенную экономическую и рыночную неопределенность, мы по-прежнему воздерживаемся от выпуска обычных рекомендаций и целевых цен по акциям российских финансовых компаний. В то же время полагаем, что негатив уже в значительной степени отражен в котировках бумаг банков, которые просели в этом году заметно сильнее «широкого» рынка. В связи с этим мы присваиваем сектору рекомендацию «На уровне рынка». По нашему мнению, инвесторам, планирующим открыть долгосрочные позиции в банковском секторе РФ, в нынешних условиях лучше сделать ставку на ведущих кредиторов — Сбер и ВТБ.

Основные тенденции в секторе

Российская финансовая система стала одной из главных целей санкционного давления со стороны Запада в связи с конфликтом на Украине. Против ведущих банков страны, включая лидеров сектора — Сбера и ВТБ, были введены жесткие блокирующие санкции, большинство крупных кредиторов отключили от системы SWIFT. Кроме того, были частично заморожены золотовалютные резервы Банка России, из страны ушли международные платежные системы Visa и Mastercard.

Между тем в этот раз финансовый сектор РФ оказался неплохо подготовленным к кризису. Так, в стране еще с 2014 года действует национальная Система передачи финансовых сообщений (СПФС), аналог SWIFT, а транзакции по картам внутри страны обрабатываются Национальной системой платежных карт (НСПК). При этом основной бизнес и активы российских банков сосредоточены в РФ, а значимость международных направлений достаточно быстро снижалась в последние годы. Так что введенные санкции, как раз призванные отрезать российских кредиторов от зарубежных операций, не сказались критически на их деятельности, хотя, конечно, создали значительные сложности.

Отметим, что существенно помогли смягчить вызванный санкциями первоначальный шок и действия Центробанка. Регулятор, напомним, в конце февраля экстренно повысил ключевую ставку до 20% годовых, ввел послабления для банков по расчету нормативов, ввел ряд валютных ограничений и ограничений на движение капитала, стал регулярно предоставлять банкам необходимые объемы ликвидности посредством аукционов «тонкой настройки». Как результат, ситуация в финансовой системе достаточно быстро нормализовалась, что позволило ЦБ отменить часть введенных мер и приступить к смягчению монетарной политики. Так, ключевая ставка в апреле — мае была за четыре приема снижена до 9,5%, то есть докризисного уровня, причем Центробанк просигнализировал о возможности ее дальнейшего понижения.

Оценить текущее состояние банковского сектора РФ довольно сложно, поскольку регулятор перестал публиковать информацию о прибыли банков, качестве кредитного портфеля, ситуации с капиталом. Тем не менее имеющиеся данные дают некоторое представление о том, что происходило в секторе в последние месяцы.

Корпоративный кредитный портфель российских банков за март — май, по данным Банка России, просел на 6,4%, однако в основном это обусловлено влиянием валютной переоценки из-за сильного укрепления рубля. Без учета данного фактора снижение составило 0,5%. Давление на спрос на займы оказывали повышенные ставки и общее ослабление экономической активности в стране, что частично компенсировалось запуском госпрограмм поддержки кредитования системообразующих компаний.

Розничный кредитный портфель в марте — мае уменьшился на 1%. Портфель ипотеки показал относительную устойчивость (-0,2% за указанный период) благодаря действию льготных госпрограмм, тогда как портфель необеспеченных потребительских кредитов сжался на 3,8%, хотя темпы снижения замедлились до 0,4% м/м в мае с 1,5% м/м в апреле и 1,9% м/м в марте. На фоне высоких кредитных ставок и повышенной экономической неопределенности граждане стали более осторожно относиться к увеличению своей долговой нагрузки, тогда как банки продолжают предъявлять достаточно жесткие требования к заемщикам.

Что касается фондирования, средства юридических лиц в российских банках в марте — мае с исключением влияния валютной переоценки выросли на 2,2%, преимущественно за счет компаний из нефтегазовой отрасли, чьи доходы заметно увеличились на фоне благоприятной конъюнктуры мировых энергетических рынков. При этом средства населения повысились на 3,9%, полностью компенсировав масштабный отток в феврале (-3,5% м/м). Отметим также, что в мае наблюдался значительный прирост средств на валютных счетах и вкладах физлиц, что, вероятно, было связано с конвертацией рублевых средств на фоне существенного укрепления рубля к доллару и евро, а также со снижением ставок по рублевым вкладам (средняя максимальная ставка по ним в третьей декаде мая понизилась более чем на 3 п. п., до 9,84%, по сравнению с третьей декадой апреля).

В отчете ЦБ говорится, что «валютизация» депозитов в нынешних условиях создает дополнительные риски для сектора, поскольку для балансирования валютной позиции финучреждения должны покупать валюту и размещать ее, рискуя столкнуться с «заморозкой» при расширении санкций. Между тем и сами банки, которые в последнее время испытывают значительные сложности с размещением валютных средств и несут из-за этого дополнительные издержки, начинают принимать меры, чтобы дестимулировать клиентов хранить средства в валюте. Среди таких мер — отказ от предложения клиентам валютных продуктов, введение в одностороннем порядке комиссий по валютным депозитам юрлиц, а также по текущим валютным счетам компаний и граждан (по валютным вкладам граждан банки не могут вводить комиссии по закону). Центробанк заявил, что не одобряет подобную практику, хотя каких-то конкретных шагов по противодействию ей пока не предпринимал. Мы считаем, что в предстоящие месяцы будет развиваться тенденция по «девалютизации» банковских балансов.

В банковском секторе заметно усилилась M&A-активность, что в основном связано с продажей западными банками своих российских активов. «Первой ласточкой» стала продажа французской финансовой группой Societe Generale принадлежащего ей Росбанка холдингу «Интеррос» Владимира Потанина. Позднее «Интеррос» также приобрел у Олега Тинькова 35%-ю долю в TCS Group, материнской компании «Тинькофф Банка», а чешская Home Credit договорилась о продаже контрольного пакета акций принадлежащего ей ХКФ-банка группе частных инвесторов во главе с Иваном Тарышкиным. Суммы сделок не раскрываются, но, по информации СМИ, они прошли с существенным дисконтом к величине капитала продаваемых банков. Сообщается, что активные переговоры о продаже своих российских подразделений сейчас ведут итальянская UniCredit и американская Citigroup.

Кроме того, стало известно, что правительство планирует объединить ВТБ с принадлежащим Банку России «Открытием» и крымским банком РНКБ. В результате потенциальной сделки конфигурация российского банковского сектора не изменится кардинально. Суммарный объем активов объединяющихся банков будет меньше, чем у лидера сектора — Сбера, более чем в полтора раза, суммарный капитал — более чем в два раза. Объединенный банк также будет сильно уступать по разветвленности розничной сети и количеству клиентов. Однако, на наш взгляд, можно рассчитывать на определенное улучшение ситуации с конкуренцией в секторе, поскольку доминирующему игроку Сберу будет противопоставляться более мощный «противовес».

Перспективы

В условиях разворачивающегося экономического кризиса строить финансовые прогнозы довольно сложно, однако текущий год для российских банков, судя по всему, окажется довольно тяжелым. По разным оценкам, ВВП РФ в 2022 году может сократиться на 7-8%, и банковский сектор, являющийся цикличным, будет испытывать серьезное давление. В апреле первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин заявил в ходе выступления в Госдуме, что банки страны в 2022 году могут потерять до половины своего капитала, который на начало года равнялся 12,5 трлн руб. А до этого в СМИ появились сообщения со ссылкой на расчеты аналитиков ЦБ, согласно которым чистый убыток сектора в 2022 году может составить 3,5-5,8 трлн руб. Данные оценки, конечно, являются сильно предварительными и, по-видимому, отражают наиболее пессимистичные сценарии, однако они показывают масштаб потенциальных сложностей.

В то же время за последние годы российские банки накопили существенный запас прочности и сейчас выглядят гораздо сильнее, чем в ходе кризиса 2014 года. В частности, запас капитала в секторе на 1 января, по оценке ЦБ РФ, достигал 7 трлн руб. Поэтому мы рассчитываем, что при поддержке со стороны регулятора и правительства сектор сможет пройти через кризис с вполне разумными и контролируемыми потерями и сохранит устойчивость, хотя докапитализация отдельным его представителям вполне может потребоваться.

Отметим, что ввиду сложной экономической ситуации Банк России рекомендовал банкам страны в 2022 году отказаться от выплаты дивидендов и направить рекордную прибыль прошлого года на поддержку капитала. Акционеры Сбера уже приняли решение не выплачивать дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции за 2021 год, аналогичное решение ожидается и на ГОСА ВТБ. Ранее решила не возобновлять выплату дивидендов в этом году TCS Group. Этим примерам, вероятно, последуют и другие кредиторы. В целом же, на наш взгляд, рассчитывать на банковские дивиденды не стоит в ближайшие год-два.

Учитывая повышенную экономическую и рыночную неопределенность, мы по-прежнему воздерживаемся от выпуска обычных рекомендаций и целевых цен по акциям российских финкомпаний. В то же время мы полагаем, что негатив уже в значительной степени отражен в котировках бумаг банков, которые просели в этом году заметно сильнее «широкого» рынка. В связи с этим мы присваиваем сектору рекомендацию «На уровне рынка».

По нашему мнению, инвесторам, планирующим открыть долгосрочные позиции в банковском секторе РФ, лучше сделать ставку на ведущих кредиторов — Сбер и ВТБ. Данные банки в последние годы существенно повысили операционную эффективность, в том числе за счет значительных вложений в цифровизацию бизнеса, активно развивают собственные экосистемы, уделяют большое внимание защите от кибератак. Благодаря этому, а также эффекту масштаба они выглядят более стабильными и, вероятно, выиграют от притока клиентов более мелких игроков. Отметим, что наш взгляд также согласуется с достаточно оптимистичными заявлениями менеджмента указанных банков в ходе ПМЭФ. Так, по словам главы Сбера Германа Грефа, банк к середине года должен решить все свои проблемы, в том числе с формированием резервов, и со второго полугодия «войдет в нормальный режим функционирования». В свою очередь руководитель ВТБ Андрей Костин признал, что нынешний год для банковского сектора и ВТБ будет убыточным, но «уже в следующем году банк сможет восстановить положительный результат».