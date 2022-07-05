Рубль утром во вторник продолжал тенденцию понедельника и дешевел против доллара и евро, а также против китайского юаня. При этом доллар очень активно дорожал на международном валютном рынке, а цены на нефть Brent не смогли закрепиться выше $114/барр. и демонстрировали склонность к коррекции после двух предыдущих дней уверенного роста.

Торговые объемы понедельника:

• Торговый объем в паре доллар/рубль составил 144,6 млрд рублей по сравнению с 132,5 млрд рублей в предыдущий торговый день. Максимальный объем с 30 мая.

• Торговый объем в паре евро/рубль составил 43,3 млрд рублей против 48,2 млрд рублей в предыдущий день.

• Торговый объем в паре юань/рубль составил 33,5 млрд рублей против 33,2 млрд рублей в предыдущий день. Почти абсолютный максимум, объем 27 мая был совсем немного выше.

В юане мы постоянно отмечаем повышенные объемы торгов. Здесь у нас целая серия исторических рекордов: впервые мы 4 дня подряд видим объемы выше 30 млрд рублей, а также впервые у нас серия из 12 торговых дней подряд с объемами выше 20 млрд рублей.



Торговый объем в июне:

• Доллар/рубль. Средний суточный объем по итогам июня составил на спот-рынке 102,3 млрд рублей. Это на 19% меньше, чем в мае.

• Евро/рубль. Среднедневной по итогам июня объем составил на спот-рынке 55,5 млрд рублей. Это на треть больше, чем в мае.

• Юань/рубль. Средний по итогам июня торговый объем в паре составил на спот-рынке 21,7 млрд рублей в день. Это на 28% больше майского показателя.



Объем сделок в июне

В марте 2022 года пара юань/рубль впервые в истории опередила по количеству сделок пары USDRUB и EURRUB. Однако уже в апреле доллар/рубль вернул себе лидерство по этому показателю, но евро по-прежнему уступает юаню, хотя в июне объем сделок практически сравнялся.

На этой неделе Правительство РФ планирует рассмотреть вопросы, связанные с курсообразованием. Если будет найден механизм, с помощью которого можно будет начать интервенции против укрепления рубля в дружественных валютах, то курс USDRUB может в июле закрепиться выше 50,00, даже под давлением предложения валюты со стороны сырьевых экспортеров с потенциалом уже в следующем месяце вернуться выше 60 за доллар.

Вернуть бюджетное правило, но в модифицированном виде — вариант решения проблемы крепкого рубля. Раньше правило успешно действовало, и сверхдоходы от продажи энергоносителей накапливались в резервы, ЦБ по распоряжению Минфина покупал валюту в размере сверхдоходов на рынке. По сути, это были интервенции против укрепления рубля через доллары и евро. Сейчас такая схема невозможна, но можно попытаться вернуть бюджетное правило через покупку валют дружественных стран. Это, действительно, может помочь остановить укрепление рубля к доллару и евро именно посредством влияния на эти валюты через кросс-курсы.

Однако решение неочевидное с точки зрения его механизма, поскольку раньше бюджетное правило реализовывалось через покупки на рынке, тогда ежедневный торговый объем в паре доллар/рубль составлял 200-500 млрд рублей, был очень развит рынок свопов. Сейчас у нас в среднем в паре доллар/рубль порядка 102 млрд рублей, а торговый объем в паре юань/рубль чуть выше 20 млрд рублей. Все еще почти в 5 раз меньше. И это самая ликвидная дружественная валюта, в других объемы выглядят смехотворно с точки зрения реализации бюджетного правила.

Однако тенденция к «юанизации» очевидна, что подтверждается не только ростом объемов на спот-рынке, но и значительным увеличением объемов на рынке свопов. В январе-феврале объемы в свопах в паре юань/рубль составляли 2-2,5 млрд рублей. Однако в последние недели объемы зачастую превышают 100 млрд рублей в день. 5 июля претендует на рекордный показатель свыше 150 млрд рублей.