Ключевые экономические данные недели с 11 по 17 июля.



США



Данные по инфляции в США на предстоящей неделе могут укрепить решимость Федеральной резервной системы продолжить еще одно значительное повышение процентных ставок в конце этого месяца (+75 б.п.).



Индекс потребительских цен (среда, 15:30 мск), как ожидается исходя из прогноза экономистов, опрошенных Bloomberg, вырос на 8,8% в июне по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, что является новым максимумом за четыре десятилетия. По сравнению с маем индекс потребительских цен вырос на 1,1%, что означает третий месяц из четырех с темпом роста CPI не менее 1% м/м.



В то время как устойчиво высокая и широкая инфляция убеждает чиновников ФРС поднять ставку на 75 б.п. на заседании 27 июля, опасения по поводу рецессии нарастают. Однако есть признаки того, что ценовое давление на уровне производителей стабилизируется по мере снижения цен на сырьевые товары, включая энергию. Тем не менее данные по инфляции привлекут повышенное внимание во всем мире после того, как результат за май, который оказался быстрее консенсуса, вызвал волнения на финансовых рынках.



Опубликованный в прошлую пятницу отчет по рынку труда в США за июнь показал более сильный (372 тыс. рабочих мест), чем ожидалось (265 тыс.), рост числа рабочих мест, уровень безработицы (3,6%) остался близким к минимуму за последние 50 лет, что подчеркивает напряженный рынок труда, который помогает поддерживать высокий рост заработной платы.



Данные по ценам производителей (14 июля, 15:30 мск), промышленному производству (15 июля, 16:15 мск) и настроениям потребителей (15 июля, 17:00 мск), Бежевая книга ФРС (13 июля, 21:00 мск) также будут опубликованы на этой неделе. Представители ФРС Томас Баркин (12 июля, 19:30 мск) и Рафаэль Бостик (15 июля, 15:45 мск) обсудят экономику и денежно-кредитную политику в рамках выступлений на разного рода мероприятиях.



Канада



Банк Канады, как ожидается, 13 июля в 17:00 мск объявит о повышении ставки на 75 б.п. до 2,25%. Около 40 центральных банков по всему миру подняли процентные ставки в этом году как минимум один раз с шагом 75 б.п. Станет ли Канада следующей? Весьма вероятно.



Помимо Канады, центральные банки Чили, Новой Зеландии, Южной Кореи также могут повысить ставки не менее чем на 50 б.п.



Азия



Резервный банк Новой Зеландии в среду, 13 июля, может повысить ставку на 50 б.п. до 2,5%.



Банк Кореи в тот же день также, согласно прогнозам, повысит ставку на 50 б.п. до 2,25%.



Инвесторы будут внимательно следить за комментариями регуляторов о перспективах ужесточения денежно-кредитной политики в будущем.



Китай опубликует насыщенный пакет статистики. В среду вниманию участников рынка будет представлены данные по торговому балансу, а в пятницу (05:00 мск) будут опубликованы июньские розничные продажи, объем промышленного производства также за июнь и ВВП по итогам 2 квартала. Последний показатель занимает центральное место в фокусе рынка, поскольку вспышки новых заражений Covid-19 в КНР по-прежнему имеют место.



Европа



Заседание ЕЦБ по ставкам состоится в четверг, 21 июля. Как ожидается, ставка будет повышена на 25 б.п. до —0,25%. На следующей неделе с четверга начнется так называемый "период тишины", когда представители ЕЦБ не будут комментировать свои планы в отношении денежно-кредитной политики. Однако глав ЕЦБ Кристин Лагард в начале недели посетит встречу министров финансов еврозоны, также у нее запланирован еще ряд выступлений. Могут поступить интересные подробности, которые повлияют на ожидания в отношении ставок в еврозоне.



Великобритания 13 июля, в 09:00 мск, опубликует данные по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности. В тот же момент будут опубликованы данные по ВВП за май. Как ожидается, ВВП продемонстрирует нулевое изменение в базисе месяц к месяцу после снижения на 0,3% м/м в апреле.



Глава Банка Англии Эндрю Бейли выступит с речью во вторник.



Чешская Республика в среду, в 10:00 мск, опубликует статистику по потребительской инфляции за июнь. Как ожидается, CPI вырастет до 17,1% г/г по сравнению с 16% г/г в мае.



Швеция в четверг, в 09:00 мск сообщит данные по CPI за июнь. Как ожидается, показатель вырастет с 7,3% г/г в мае до 8,3% г/г в первом месяце лета.



Латинская Америка



ЦБ Чили в четверг, в 01:00 мск, объявит решение по ставке. Ожидается увеличение на 50 б.п. до 9,5%. Учитывая тот факт, что экономика страны с высокой вероятностью во втором полугодии перейдёт в рецессию из-за роста процентных ставок и высокой двузначной инфляции, регулятор в затруднительном положении, но, скорее всего, повысит ставку в 9-й раз подряд до 9,5%.



Данные по инфляции в Аргентине (14 июля), как ожидается, превысят майский показатель 60,7%, что побудит ЦБ повысить ключевую ставку до 52%.