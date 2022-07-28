Цены на нефть Brent (сентябрьский контракт) остается возле 107 долл./барр., как ожидалось. На заседании ФРС регулятор поднял ставку на 0,75 п.п., а риторика в целом оказалась не такой жесткой, как могла бы быть, что сыграло в плюс и сырьевым активам. Статистика от Минэнерго США вышла также сильной: запасы сырой нефти сократились за минувшую неделю на 4,5 млн барр. за счет роста экспорта на 1,5 млн барр., запасы бензинов упали на 3,3 млн барр., дистиллятов — на 0,7 млн барр.

Поставки нефтепродуктов — прокси на спрос — сократились, но незначительно, вернувшись к уровню начала месяца (20 млн барр./день). Все это обусловило подъем котировок нефти. Тем не менее, мы не думаем, что этих факторов будет достаточно для сильного роста цен на сырье. Риски замедления мировой экономики никуда не исчезли, несмотря на сильный отраслевой фактор. Ближайшим сопротивлением по Brent видим уровень 100-дневной средней — 110 долл./барр.