Российский рынок акций во вторник вновь выглядел уверенно, показав поступательный подъем в течение сессии. Таким образом, вот уже два дня подряд индекс МосБиржи растет, хотя внешний фон не особо располагает к чрезмерному оптимизму.

Подъем наблюдается по широкому фронту голубых фишек. Отдельно отметим, что сильно выглядят бумаги компаний, ориентированных на внутренний рынок и потребление. Скорее всего, эта тенденция сохранится. Так, вчера более 3% прибавили отраслевые индексы потребительского сектора, электроэнергетики и строительных компаний.

Среди крупных компаний хуже рынка выглядят акции Газпрома (-0,6%). Однако их откат отчасти компенсируется сильной динамикой после дивидендного гэпа, которую мы видели днем ранее.

Обращаем внимание, что после волатильного понедельника, торговая активность участников сильно снизилась. Амплитуда колебаний по индексу МосБиржи и торговые обороты сократились. Высок риск, что в ближайшие сессии объемы торгов будут низкими, а рынок уйдет в боковик. Такая ситуация ранее практически всегда совпадала с попутным ростом интереса спекулянтов ко второму и третьему эшелону, где без причин выдергивались на десятки процентов отдельные бумаги, в которых есть хоть какая-то смутная фундаментальная идея.

Курс USD/RUB растет на протяжении 8 сессий подряд. Причем это происходит в отрыве от внешних факторов. Накануне пара поднималась выше 64, произошел выход наверх из коридора консолидации. Если сегодня не произойдет какого-то резкого падения, то техническая картина будет указывать на перестановку целей роста по доллару в сторону диапазона сопротивления в районе 66,8-67,5.

Особенностью ситуации является чрезмерный рост именно токсичных валют (доллар и евро), тогда как скорость подъема юаня гораздо меньше. Так, на международном валютном рынке пара USD/CNY торгуется сейчас на уровне 7,16. Но если пересчитать ее через курсы этих же валют к рублю на Мосбирже, то мы получим, что за один доллар у нас можно купить уже 7,33 юаня. То есть на 2,3% больше. Это очередная неэффективность рынка, которая постепенно будет нейтрализована.

Слабый рубль — фактор поддержки акций. Рост стоимости валют в последние дни выступает важнейшим фактором поддержки бумаг российских экспортеров. Чрезмерно крепкий рубль в III квартале сильно бил по маржинальности всех нефтяников, металлургов, угольщиков и производителей удобрений (а значит и их будущих дивидендов). Сейчас ситуация постепенно нормализуется, хотя курс USD/RUB, конечно же, пока еще рано называть комфортным для российского бюджета и экспортеров.

Самой простой ставкой против рубля среди акций выступают привилегированные акции Сургутнефтегаза, который выигрывает от ослабления национальной валюты из-за перспективы переоценки валютных средств на балансе и роста дивидендов.

На рынке нефти накануне фьючерсы Brent снизились на 2% ниже $94. Сказывается охранение депрессивных настроений на западных фондовых площадках. Так, индекс широкого рынка S&P 500 вчера потерял еще 0,6% и опустился до минимальных значений за два года (-25% с максимумов).

Кроме того, в Китае продолжают придерживаться принципа нулевой терпимости к Covid-19, вновь вводя в ряде регионов новые ограничения. А это значит более слабый спрос и негатив для commodities.

Вместе с тем замминистра энергетики США Дэвид Турк заявил, что они будут готовы в случае необходимости продолжить продажу нефти из стратегических резервов (SPR)в предстоящие месяцы, и эти возможности у Вашингтона сохраняются. Подобные комментарии, скорее всего, служат лишь вербальными интервенциями. В действительности (SPR) очень сильно истощились в последние месяцы и после ноябрьских выборов в Конгресс США необходимо будет брать паузу. К тому же SPR нужных тяжелых сортов могли уже быть в значительной степени использованы.

По индексу МосБиржи в ближайшей перспективе мы можем найти новую область для консолидации, например около 1840-1970 п. Для более уверенного трендового движения наверх необходимы дополнительные драйверы: признаки деэскалации или продолжение ослабления рубля.

Ставки в банках начали расти. По данным ЦБ РФ, средняя максимальная ставка в топ-10 банках в первой декаде декабря выросла с 6,54% до 6,67%. Динамика ожидаемая, учитывая последние события и локальную волну оттока наличности из банковского сектора. Впрочем, едва ли эта тенденция по росту ставок будет продолжительной. С точки зрения инвестора такое повышение доходностей по депозитам является крайне незначительным. А доходности по корпоративным и государственным облигациям с середины сентября выросли гораздо сильнее, чем по банковским вкладам.