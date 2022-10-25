В понедельник, 24 октября, волатильность по рублевым парам была низкой. По итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,17%, до 61,18 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,66%, до 60,60 руб., юань/рубль — на 0,28%, до 8,33 руб.



Пара доллар/рубль стабилизировалась около уровня 61 руб. Нацвалюта получала поддержку от налогового периода. Пик налоговых выплат приходится на 25 октября. С завтрашнего дня поддержка ослабнет и фокус внимания участников рынка переключится на очередное заседание ЦБ РФ.



В пятницу от Банка России на заседании ожидают решения о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. Также интерес представляет заседание ЕЦБ (27 октября), на котором ожидается второе повышение ставки на 75 б.п., до 2%.



Без внимания не останется вторая оценка ВВП США за III квартал. Итоги заседания ЕЦБ и статистика США отразятся на динамике доллара на валютном рынке, а через кросс-курсы на котировках рубля с основными валютами. Так что можно предположить, что пара доллар/рубль сегодня попытается сходить до 60,50 руб. и к закрытию вернется к уровню 61,75 руб.



Торги по нефти завершились небольшим снижением. Нефть марки Brent подешевела на 0,05%, до $93,46 за баррель. В первой половине дня цена снижалась до $91,19. Несмотря на рост ВВП Китая за 3 квартал, китайские индексы серьезно просели. Участников рынка не устроило стремление Китая к единоличному правлению Си Цзиньпина, которого переизбрали на третий срок. Захват власти Си вызвал обеспокоенность тем, что концентрированное принятие решений может ослабить рост и дестабилизировать геополитику. Цена останется торговаться около уровня $94 до четверга, пока не выйдут данные по ВВП США за III квартал. Сопротивление располагается на $95. По прогнозам BitRiver, как только покупатели его преодолеют, цена двинется к отметке $98,50.



Российский рынок акций в понедельник закрылся ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 0,99%, до 2063,95 пунктов, индекс РТС — на 1,15%, до 1062,66 пунктов. Индекс МосБиржи обновил месячный максимум, превысив зону сопротивления 2050-2055 пунктов. Ускорения индексов не наблюдалось, при этом сейчас открылась новая целевая зона 2200-2250 п.