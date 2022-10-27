В среду, 26 октября, торги на локальном валютном рынке проходили относительно спокойно. По итогам дня российская закрылась в небольшом минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,43%, до 61,75 руб., евро/рубль — на 0,68%, до 61,90 руб., юань/рубль — на 1,11%, до 8,50 руб.



В первой половине дня курс доллара находился у отметки 61,50 руб. Диапазон колебаний составил примерно 1%. К закрытию пара доллар/рубль восстановилась до 61,90 руб. На основной сессии рубль получал поддержку от результатов аукционов Минфина РФ. Ведомство разместило на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 177,553 млрд руб. по номиналу. Также его ослабление сдерживало ослабление доллара к большинству мировых валют на международном валютном рынке. Участники рынка ожидают, что ФРС США на заседании в декабре замедлит повышение ставки. Из-за укрепления евро пара евро/рубль поднялась выше, чем доллар/рубль.



В четверг на торгах в Азии рубль открылся ростом к иностранным валютам. Поскольку пик налоговых платежей пройден, то рубль начал терять поддержку от налогового периода. Тем не менее он остается под защитой высоких цен на нефть, обеспечивающих экспортную выручку. Перед заседанием ЦБ РФ ожидаем от доллара колебаний в диапазоне 60,80-62,20 руб.



По итогам дня нефть марки Brent подорожала на 3,36%, до $96,03 за баррель. Цены на нефть продолжили восходящее движение на фоне общего укрепления доллара. Отчет Минэнерго США не оказал влияния на рынок. Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,59 млн баррелей, до 439,94 млн баррелей (прогноз был +1,5 млн баррелей). Запасы бензина снизились на 1,48 млн баррелей, до 207,89 млн баррелей (прогноз был —1,5 млн баррелей). Запасы дистиллятов увеличились на 170 тыс. баррелей, до 106,36 млн баррелей (прогноз был —1 млн баррелей). Сопротивлением на сегодня выступит уровень $97. После него, по оценкам BitRiver, открывается дорога к уровню $100.



Российский рынок закрылся в отрицательной области. После обновления максимума индекс МосБиржи отступил к 2107 пунктов. Общий фон для фондового рынка остается нейтральным. Снижение мировых индексов на американской сессии оказывало давление на американской сессии. Фьючерсы на индекс S&P500 растут. Созданы условия для продолжения роста российских индексов. Цель на сегодня сохраняется на уровне 2200 пунктов.