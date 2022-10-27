ЕЦБ ожидаемо повысил основные процентные ставки ещё на 75 б.п. (депозитную ставку, до 1,5%, ставку рефинансирования, до 2%). Европейскому регулятору необходимо действовать решительно, чтобы сдержать рекордную инфляцию, несмотря на вероятную рецессию в еврозоне.

Инфляция в еврозоне продолжает обновлять рекорды и отдаляться от целевых 2%. Рост потребительских цен в сентябре составил 9,9%, и мы ожидаем, что в октябре инфляция превысит 10%. ЕЦБ рискует потерять доверие общества, если инфляция надолго укоренится в еврозоне.

ЕЦБ последним из крупных Центробанков начал ужесточать монетарную политику и теперь сильно запаздывает в борьбе с инфляцией.

Регулятор дал сигнал обсудить программу количественного ужесточения (QT) на следующем заседании в декабре, таким образом заявив о готовности начать сокращение портфеля облигаций на балансе в 2023 году. Это, вероятно, негативно отразится на гособлигациях стран еврозоны, особенно итальянских, испанских и греческих бондах.

ЕЦБ необходимо дальнейшее существенное повышение ставок, чтобы побороть инфляцию. В предыдущие циклы ужесточения ДКП регулятор поднимал ставку примерно на уровень инфляции, чтобы побороть рост цен.

Однако из-за высокой долговой нагрузки европейских стран, компаний и граждан, а также многих лет отрицательных процентных ставок европейский регулятор не может себе этого позволить.

Существенное ужесточение финансовых условий может привести к новому долговому кризису и усилить рецессию в еврозоне, что, вероятно, вызовет существенное недовольство среди европейских стран (первые кандидаты на протесты — это Италия, Греция).

Индексы PMI от S&P Global показывают, что деловая активность в еврозоне сокращается уже четыре месяца подряд (с июля по октябрь), при этом спад углубляется. Особенно тяжелая ситуация в Германии из-за энергокризиса и роста издержек.

ЕЦБ уже на этом заседании смягчил сигнал о дальнейших действиях. В результате рынок понизил ожидания по терминальной депозитной ставке в этом цикле с 3,25% до 2,75%. Однако мы сомневаемся, что ЕЦБ сможет повысить ставки ещё на 125 б.п.

Не исключаем, что ещё одно-два повышения ставки ЕЦБ может привести к финансовому кризису и серьезной рецессии, что заставит ЕЦБ остановить цикл ужесточения монетарной политики и развернуться в сторону поддержки финансовой системы и экономики. Это может привести к тому, что инфляция укорениться в Европе надолго.