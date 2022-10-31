В пятницу, 28 октября, по итогам дня рубль закрылся в плюсе. Торги проходили спокойно. Резких колебаний на рынке не наблюдалось. Ключевым событием недели для локального валютного рынка стало заседание ЦБ РФ. По итогам заседания регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых на фоне низкой инфляции. Прогноз по инфляции на конец 2022 года пересмотрен до 12,0-13,0%. Есть мнение, что ЦБ завершил цикл снижения ставок. Скорее всего, на заседании 16 декабря 2022 года ставка останется на уровне 7,50% годовых.

Рублевые пары не отреагировали на решение ЦБ РФ. Доллар и евро консолидировались в узких коридорах: 61,00-62,00 и 60,85-61,65 руб. соответственно. Рублевые пары никак не отреагировали на решение ЦБ РФ. Доллар и евро консолидировались в узких коридорах: 61,00-62,00 и 60,85-61,65 руб. соответственно. Пара доллар/рубль снизилась на 0,33%, до 61,52 руб., евро/рубль — на 1,00%, до 61,08 руб., юань/рубль — на 0,79%, до 8,40 руб.

Налоговый период завершился. Рубль остался без поддержки. В первой половине ноября может повыситься волатильность на всех рынках. Фокус внимания участников рынка сместился на заседание ФРС и отчет по рынку занятости в США за октябрь. Они повлияют на динамику доллара и цены на нефть и окажут влияние на рубль. Сегодня ожидаем от пары доллар/рубль движения в диапазоне 61,00-62,20 руб.

По итогам пятницы нефть марки Brent подешевела на 0,43%, до $96,16 за баррель. Торги проходили выше уровня $95. Волатильность на рынке бала низкой и поднялась в понедельник, 31 октября. На торгах в Азии цена упала на 3,24%, до $93,06. По нашим оценкам, негативное влияние на нефтяной рынок могла оказать китайская статистика и сообщения о новом цикле ужесточения антиковидных ограничений в ряде провинций Китая из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. Власти крупного портового города Гуанчжоу на северо-западе страны в пятницу ввели карантин в нескольких районах. Деловая активность в производственном секторе и секторе услуг оказалась ниже 50%.

Неопределенность на нефтяном рынке сохранится перед заседанием ФРС США, которое состоится 2 ноября. Пока цена торгуется выше $91,80, рост котировок может возобновиться на европейской сессии или к концу дня.

Фондовый рынок закрылся небольшим ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 0,14%, до 2167,70. Рост геополитической напряженности будет сегодня создавать помехи. Россия заявила о приостановке «зерновой сделки» после атаки украинских беспилотников на Черноморский флот и Севастополь. Учитывая, что фьючерсы на S&P500 торгуются в минусе, то с открытия стоит ожидаем умеренного снижения индекса. Покупателям нужно удержать уровень 2135 до вторника. В это случае появится возможность уйти выше к 2200.