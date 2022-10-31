МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 1 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (октябрь) 48,1 49
6:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (ноябрь) 2,6% 2,85%
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,248%  
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (октябрь) 9,5%  
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (м/м) (октябрь)    
11:20 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 45,8 45,8
13:00 USD США — Заседание ОПЕК    
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 49,9 49,9
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (октябрь) 48,7 53
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (октябрь) 50,9 49,9
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (сентябрь) 10,053 млн 10 млн
20:00 EUR Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 4,52 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (октябрь) 52  
  RUB Энел Россия — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2022    