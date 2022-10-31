События в сфере макроэкономики и бизнеса 1 ноября
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 1 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (октябрь)
|48,1
|49
|6:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (ноябрь)
|2,6%
|2,85%
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,248%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (октябрь)
|9,5%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (м/м) (октябрь)
|11:20
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь)
|45,8
|45,8
|13:00
|USD
|США — Заседание ОПЕК
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь)
|49,9
|49,9
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (октябрь)
|48,7
|53
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (октябрь)
|50,9
|49,9
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (сентябрь)
|10,053 млн
|10 млн
|20:00
|EUR
|Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|4,52 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (октябрь)
|52
|RUB
|Энел Россия — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2022
https://1prime.ru/experts/20221031/838659200.html