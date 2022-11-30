Во вторник, 29 ноября, рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,33%, до 61,02 руб., евро/рубль — на 1,02%, до 63,20 руб. Пара юань/рубль повысилась на 0,38%, до 8,46 руб. Кардинальных изменений на рынке не зафиксировано. Торги проходили по схеме: в первой половине дня рубль укреплялся, на вечерней сессии сдавал позиции.

Пара доллар/рубль продолжает торговаться в ограниченном ценовом диапазоне выше 60 руб. В ходе европейской сессии курс доллара США снижался до 60,77 руб. Рубль укреплялся на фоне повышения цен на нефть и не успел отреагировать на их падение до $82,75. Торги на Мосбирже закрылись снижением по рублевым парам, поскольку на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 1,7%, до $85,10.

Для рубля в декабре будет три важных события: 4 декабря пройдет встреча ОПЕК+, 14 декабря состоится заседание ФРС США и 16 декабря пройдет заседание Банк России. Учитывая у рубля иммунитет к негативным факторам, пара доллар/рубль сохранит боковое движение около 60,50 руб. до конца недели.

Нефть марки Brent подорожала на 1,54%, до $83,69, на торгах в Азии — на 1,73%, до $85,13. Покупатели пытаются отыграть потери на слухах, что ОПЕК+ намерен сократить добычу для стабилизации котировок. По оценкам BitRiver, для продолжения восходящего движения нужно пройти уровень $85,50. Если торги в среду закроются выше него, то зафиксируется технический сигнал на покупку фьючерсов на нефть с целью в районе $89,50 за баррель. Тема Китая может отойти на второй план.

По итогам торгов индекс Мосбиржи повысился на 0,36%, до 2185,32 п., индекс РТС — на 0,56%, до 1128,71 п. Российский рынок акций провел день в основном в позитивном настроении. Ждем разрешения ситуации с потолком цен на нефть. На сегодня можно рассмотреть восстановления индекса Мосбиржи до 2200 п.