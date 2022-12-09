Почти всю торговую сессию в четверг российский рубль сражался за восстановление, и ему это неплохо удавалось. Однако к закрытию валютная секция все же не устояла. Пара доллар/рубль выросла по итогам дня на 0,04% до 62,77 руб., евро/рубль поднялся на 0,18% до 66,20 руб. На открытии пятничных торгов рубль предпринимал попытки укрепления.
Рубль по-прежнему может опираться на факт наличия профицита счета текущих операций. Он довольно объемный, что может сглаживать поток внешнего негатива. В противовес ему играет масштаб спорных новостей по эмбарго ЕС в отношении нефти российского происхождения, введение «потолка» цен на это сырье и общий провал сырьевых цен.
Баррель Brent минувшим вечером обновил минимумы за 12 месяцев на уровне $75,72. Сегодня с утра рынок пробует выкупать эти продажи, цена идет к $76,93. По нашим оценкам, основной триггер для понижения — неуверенность инвесторов в том, что они видят весь спектр негативных последствий для мирового нефтяного сектора. Баррель Brent сегодня, вполне вероятно, останется в диапазоне $75-79.
Евро/доллар продолжил рост и укрепился до 1,0580. На фоне небольшого объема важной статистики инвесторы вернулись, видимо, к привлекательной мысли о повышении процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов на заседании в декабре. Оно пройдет уже на следующей неделе, 13-14 декабря.
Фондовый рынок России явно экономит силы и не хочет подключаться к общему негативу. На это указывают низкие торговые объемы — накануне показатель спустился к минимальным с мая 2022 года отметкам.
Индекс МосБиржи проторгуется в финале недели в коридоре 2175-2200 пунктов, индекс РТС — 1085-1110 пунктов.
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