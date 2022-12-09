Российский рынок акций всю неделю находится на одном месте. Индекс МосБиржи в четверг продолжил торговаться на невысоких оборотах чуть ниже 2200 п. Никакого выраженного тренда по-прежнему нет. И в ближайшее время, вероятно, нейтральная динамика сохранится.

Росту мешает продолжающееся снижение цен на нефть и отсутствие сопоставимого ослабления рубля.

Отчет Сбербанка

Банк получил чистую прибыль в 124 млрд руб. в ноябре, подтвердив таким образом сильные результаты октября. Однако рынок вопреки ожиданиям вообще не отреагировал на это событие, акции по итогам сессии упали на 1,7%.

Важно, что банк не использует послабления ЦБ, а нормативы достаточности остаются в допустимых пределах. Положительный момент — контроль за расходами, что улучшает параметры общей эффективности деятельности.

Ключевой вопрос сейчас в том, когда компания сможет вернуться к дивидендам и будет ли распределять прибыль только 2022 г. или же обратится и к нераспределенной прибыли 2021 г. Второй вариант выглядит вполне вероятным, учитывая потребности бюджета РФ и устойчивость банка в текущих условиях. Поэтому из голубых фишек обыкновенные акции Сбербанка сейчас выделяются в качестве одной из самых понятных и интересных бумаг.

Падение в США остановилось

Индекс S&P 500 прервал пятидневную серию снижения. В четверг он вырос на 0,7%. Хуже рынка по-прежнему выглядит энергетическая отрасль на фоне падение цен на энергоносители, лучше остальных — технологический сектор.

Сегодня в фокусе данные по инфляции: индекс цен производителей за ноябрь. В целом же ключевым ожидаемым событием остается заседание ФРС на следующей неделе. До него рынок может показывать преимущественно боковую динамику.

Цены на нефть еще ниже

Фьючерсы Brent снижаются пять дней подряд. В четверг вновь были переписаны годовые минимумы. Котировки Brent опустились к $76. Позитивные новости из Китая, а также сообщения о приостановке прокачки нефти по североамериканскому нефтепроводу Keystone (622 тыс. б/с) пока не приводят к росту.

Как и в случае с S&P 500 днем ранее, отмечаем, что скорость снижения нефти постепенно замедляется. Уже сегодня фаза распродаж по Brent может приостановиться и последует технический отскок в сторону $80.