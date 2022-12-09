Какие инвестиционные способы будут работать в 2023 году
В следующем году стратегия инвестирования в российские акции сохранит свою актуальность. Ожидаем, что рынок продолжит восстанавливаться, в частности, индекс МосБиржи может прибавить более 27%.
Данный оптимизм связан с рядом факторов, которые могут поддержать российский рынок.
• Переток средств с банковских депозитов в ценные бумаги, на фоне низких ставок.
• Продолжится тренд на дедолларизацию экономики, поэтому валютные вклады постепенно будут переводиться в рубли. Часть этой ликвидности пойдет на фондовый рынок.
• Российские компании вернутся к публикации финансовых и операционных результатов. Это повысит прозрачность информации и позволит более корректно оценивать фундаментальную стоимость компаний, появятся целевые ориентиры.
• Увеличится количество компаний, которые могут вернуться к практике выплаты дивидендов, в частности, металлурги и банки. Многие компании в 2022 году накопили достаточное количество денег на балансе и показывают высокую доходность по чистому денежному потоку, но не проводят выплаты, в том числе, из-за технических сложностей. Учитывая высокую дивидендную доходность, они будут пользоваться спросом. Также часть дивидендов будет реинвестировано в акции.
В будущем году наиболее стабильными, будут компании, ориентированные на внутренний рынок. В первую очередь, компании розничного сектора: сетей супермаркетов, дискаунтеров, интернет-площадок.
Быстрее рынка, вероятно, будут расти акции ИТ компаний. Они являются бенефициарами ухода иностранных конкурентов в текущем году, а в 2023 смогут значительнее упрочить свои позиции.
На долговом рынке не исключен рост доходностей по облигациям. Это связано с проинфляционными рисками на фоне повышения государственных расходов и росте денежной массы, повышенных инфляционных ожиданий и процессов структурной перестройки.
В этой связи Банк России может перейти к стратегии повышения ключевой процентной ставки. На этом фоне привлекательными для вложений будут краткосрочные и среднесрочные облигации, а также флоатеры (облигации, чья купонная доходность привязана к некоему внешнему рыночному индикатору, например, к RUONIA).
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