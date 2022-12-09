Российская валюта в течение рабочей недели продемонстрировала ослабление к основным торгуемым на Московской бирже валютам. При этом их повышение насытилось, и график курсов, активно росших с начала декабря, вышел на "планку".

При этом курс доллара на российском рынке обновил максимум с 14 октября, поднявшись до 63,43 рубля, евро – с 6 июля – до 66,52 рубля, юаня – с 16 августа – до 9,04 рубля. Однако к концу недели инвалюты отошли вниз от этих локальных пиков.

Что касается рынка нефти, как традиционного фактора курсообразования рубля, то он не удержался на отметке 85 долларов за баррель сорта Brent и резко пошел вниз, сходу пробив психологически значимый уровень поддержки 80 долларов и обновив минимум с декабря прошлого года (75,74 доллара).

Участники рынка в условиях неопределенности следили на неделе за скоплением у берегов Турции нефтяных танкеров. Это произошло после начала действия ограничений запада по цене на нефть из РФ. Анкара потребовала предоставлять данные о страховании. Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

В целом, же курс доллара за неделю прибавил 50 копеек до 62,5 рубля (к вечеру пятницы), евро вырос на 80 копеек, до 65,8 рубля, юаня — на 17 копеек до 8,98 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю сползла до 4,8 тысячи против 5,3 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ СЛЕДИЛ ЗА НЕФТЯНЫМИ И БЮДЖЕТНЫМИ НОВОСТЯМИ

Рубль начал рабочую неделю инерционным падением на фоне негативных новостей о введении западом потолка цен на российскую нефть. Озвученная цена отсечки в 60 долларов за баррель была ожидаема, поэтому значительного снижения рубля в моменте не последовало. Однако введение потолка цены создает механизм, в рамках которого потолок может пересматриваться, поэтому сохраняется риск ограничения экспортных поступлений от продажи нефти, и это фактор давления на рубль.

Дополнительное давление на рубль пришло от информации Минфина РФ о том, что фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в ноябре оказался ниже предварительной оценки ведомства на 90,2 миллиарда рублей. Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на ноябрь в размере 282,8 миллиарда рублей.

В декабре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 176,1 миллиарда рублей.

Общее давление на аппетит к риску создавали ожидания того, что мировые ЦБ продолжат ужесточать монетарную политику и повышать базовые учетные ставки на фоне высокой инфляции, что, в свою очередь, поддерживает опасения по поводу рецессии мировой экономики.

На следующей неделе пройдут заседания крупных мировых ЦБ, в том числе Федеральной резервной системы (ФРС) США, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. Рынки полагают, что ФРС и ЕЦБ повысят свои ключевые ставки, а британский регулятор — сохранит.

В середине недели рубль нашел опору в виде активизации продавцов валютной выручки, привлеченных высокими курсовыми уровнями, выгодными для аккумулирования рублевой ликвидности перед пиком налогового периода декабря.

За несколько сессий декабря доллар максимально поднимался на 2,44 рубля (4%) до 63,43 рубля, евро — на 3,41 рубля (4%) до 66,49 рубля. Это создало базу для фиксации прибыли.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в укреплении к основным торгуемым валютам. При этом к идее зафиксировать прибыль от укрепления инвалют добавился спекулятивный фактор роста валюты РФ.

Обсуждаемый в ЕС новый – девятый пакет санкций — может наложить ограничения против финансового сектора, в том числе и против НКЦ (клирингового центра Мосбиржи). Это заморозит безналичные доллары и евро, обращающиеся на торговой площадке. Таким образом, имеет смысл продавать доллары и евро, чтобы понизить этот санкционный риск.

Между тем, участники рынка обратили внимание на очередное близкое к рекордному (по объему) размещение ОФЗ Минфином РФ – в среду было продано бумаг на 808,8 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе почти в 1,2 триллиона рублей. Три недели назад этот показатель равнялся 823 миллиарда рублей. Таким образом, Минфин абсорбирует российскую валюту с рынка, хотя ЦБ РФ предоставляет рубли, чтобы избежать их дефицита.

Таким образом, игроки валютного рынка, скорее всего, до конца года продолжат оценивать балансы валютных потоков, учитывая реакцию РФ на потолок нефтяных цен и динамику котировок «черного золота». В итоге, диапазон 60-65 рублей за доллар должен сохранить свою актуальность.